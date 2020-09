Pourquoi il n’y aura jamais de publicité sur Netflix selon Reed Hastings

La guerre du streaming bat toujours son plein et les consommateurs ont plus que jamais l’embarras du choix. La plupart des concurrents ont certes opté pour un modèle d’abonnement payant qui semble le plus efficace. Mais d’autres optent pour des modèles de financement en partie axés sur la publicité. C’est le cas de Peacock de NBC que les utilisateurs américains peuvent utiliser gratuitement en échange du visionnage d’annonces. Des rumeurs affirment désormais que HBO Max plancherait sur une offre à un prix inférieur qui comprendrait de la publicité.

Pas de publicité mais des placements de produits

C’est donc assez naturellement que Reed Hastings, le co-fondateur et dirigeant de Netflix a été interrogé à ce sujet par Variety. Et comme il l’a toujours affirmé, il a estimé que le service de streaming n’a aucun intérêt à adopter le modèle publicitaire :

Ce n’est pas une règle, mais plutôt une analyse que nous faisons. Nous croyons que nous pouvons bâtir une meilleure entreprise, une entreprise plus profitable [sans publicité]. Vous savez, la publicité semble facile à adopter jusqu’à ce que vous y mettiez concrètement. Ensuite, vous réalisez que vous devez extraire ces revenus d’autres endroits, car le marché publicitaire ne se développe pas, et en fait, il diminue actuellement.

Le patron du service de streaming n’entend donc pas renoncer au modèle d’abonnement qui a très bien réussi à son entreprise.

Pour rappel, Netflix accepte en revanche les placements de produits dans certains de ses contenus. Les fans de Stranger Things ont par exemple déjà eu l’occasion de voir les personnages de la série manger du poulet chez KFC. L’institut Forrester Research estimait dans une étude publiée en 2019 que les sommes dépensées par les services marketing dans les programmes devraient doubler en 2020. Une affirmation démentie par la compagnie qui reconnaît toutefois la pratique. Le service de streaming aurait même récemment renforcé ses équipes spécialisées dans les partenariats.