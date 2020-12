Pourquoi le secteur du esport devrait continuer de croître malgré la pandémie

La pandémie de covid-19 a quelque peu freiné la croissance de l’esport mais les perspectives restent au beau fixe. Le secteur a certes revu ses ambitions à la baisse pour 2020 et les analystes de Newzoo tablent désormais sur 973 millions de dollars de revenus pour l’année en cours. C’est certes mieux que les 950 millions de 2019 mais un peu moins bien que prévu.

Pour autant, les acteurs du sport électronique restent très optimistes pour la suite. C’est en tout cas ce que l’on peut retenir du rapport publié par le cabinet Foley & Lardner LLP en partenariat avec The Esports Observer. Cette enquête a permis d’interroger des centaines de dirigeants impliqués dans l’esport.

Des craintes sur les matches truqués et la fraude

Dans le détail, 73 % de ces insiders estiment que la pandémie va entraîner une augmentation des investissements et des transactions dans les sports électroniques au cours des six prochains mois. La distanciation sociale et la croissance des plateformes de streaming comme Twitch expliquent en partie ce phénomène. Fort de ce succès, les marques se mettent à investir davantage dans l’esport.

Certaines personnes interrogées se sont toutefois montrées bien plus réservées. Beaucoup estiment en effet que l’impossibilité d’organiser des événements en personne peut être un vrai frein pour cette discipline. La crise économique pourrait aussi pousser certaines entreprises en difficulté à limiter leurs investissements dans l’esport.

D’autres ont pointé de nouveaux risques de triches. Ainsi, les parieurs ont fait leur apparition dans le secteur et beaucoup craignent que cela ne génère des matches truqués. Dès lors, la demande est forte pour la mise en place de système de surveillance pour détecter la fraude.

D’une manière générale, l’espoir semble en tout cas de mise pour la suite. D’ailleurs, Newzoo s’attend à ce que les revenus globaux du secteur s’établissent à 1,194 milliards de dollars pour 2021. Les prévisions restent toutefois compliquées car on ignore encore dans quelle mesure la crise économique frappera les acteurs de l’esport l’an prochain.