La pandémie de Covid-19 est en train de ralentir la croissance de l’esport

Cela devait être une très grande année pour l’esport. Selon le cabinet d’analyse Newzoo, le secteur aurait même dû battre tous les records en générant 1,1 milliard de dollars de revenus en 2020. En marge des JO, une session d’exhibition était même prévue, afin d’aider le public à se familiariser, et qui sait préparer une arrivée lors des prochaines compétitions olympiques.

Mais la pandémie de Covid-19 est depuis passée par là et a douché bien des espoirs. La demande et les audiences webs pour l’esport sont plus que jamais au rendez-vous mais le secteur a néanmoins largement revu ses ambitions à la baisse pour l’année en cours. Ainsi, les analystes de Newzoo anticipent désormais 973,9 millions de revenus pour 2020, c’est certes mieux que les 950 millions de 2019 mais on reste bien loin des prévisions.

La Chine est le plus grand marché de l’esport

Ce ralentissement est clairement imputable à la crise sanitaire qui oblige les organisateurs à retarder ou annuler des événements physiques. Ces derniers génèrent le gros des revenus de l’esport. Les responsables tentent donc d’organiser des événements numériques qui se doivent d’être régionaux pour assurer une connexion de bon niveau. Il est également plus difficile de convaincre les sponsors d’investir dans ces compétitions virtuelles. Ces derniers préfèrent participer à des rassemblements dans de grandes enceintes où la ferveur est plus palpable.

Newzoo conserve toutefois un certain optimisme pour le secteur et prévoit des revenus globaux de 1,194 milliard de dollars pour 2021. Les experts restent toutefois très attentifs à la situation qui évolue de jour en jour, ce qui rend la prospective très compliquée.

Il faudra d’ailleurs suivre avec attention l’évolution en Chine qui est le plus grand marché de l’esport dans le monde. Alors qu’il pèse déjà près de 400 millions de dollars aujourd’hui, ce dernier pourrait monter jusqu’à 540 millions en 2023.