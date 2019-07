Pourquoi les droits de l’Eurovision ont-ils été acquis par Netflix ?

On pensait pourtant que cela n’arriverait jamais. Après tout, il y a un an, Netflix annonçait ne pas s’intéresser au sport et au direct. De quoi oublier la Coupe du Monde ou encore l’Eurovision. Mais finalement non. La plateforme de streaming vient pourtant d’acquérir les droits de diffusion de l’Eurovision. Une annonce qui vient avec quelques bémols mais qui reste quelque peu surprenante.

L’Eurovision en guest-star pour la curiosité

C’est un rendez-vous télévisuel qui divise en France. Soit on adore, soit on déteste. Mais une chose est claire, cela laisse peu de monde sans réaction. La dernière édition a attiré plus de 200 millions de téléspectateurs à travers le monde. Un chiffre plus qu’honorable pour une émission qui existe depuis 1956.

Mais les Etats-Unis ne pouvaient pas en profiter jusque-là pour une question de droits. Désormais, c’est un problème qui n’existera plus. Netflix vient d’acquérir les droits pour diffuser les demi-finales et la finale de l’Eurovision à partir de l’an prochain. Bonus, non négligeable, Netflix a aussi acquis les droits de l’édition 2019 qui permettra donc aux Américains de (re)voir la défaite de Bilal Hassani et la victoire de Duncan Laurence avec Arcade.

Les plus ambitieux pour le concours européen vont commencer à avoir des étoiles dans les yeux, rêvant notamment d’une déclinaison américaine pour le concours. L’équipe qui gère le télé-crochet ne s’en cache pas. On pourrait bien imaginer qu’après avoir quitté la Maison-Blanche, Donald Trump, l’ancien présentateur de télévision s’occupe lui-même de présenter le programme. Après tout, pourquoi pas…

A moins qu’il ne fasse simplement y voir un échange de bons procédés entre cousins de l’autre côté de l’Atlantique. Après tout, la diffusion du SuperBowl est bien diffusée sur TF1. Il est normal que les Etats-Unis s’intéressent à la grande messe télévisuelle de l’Europe…