Pourquoi les ventes de la Nintendo Switch vont exploser dans les prochaines semaines

Disponible depuis un peu plus de deux ans maintenant partout dans le monde, la Nintendo Switch comme ses concurrentes (la PS4 et la Xbox One) n’était toujours pas arrivée sur le sol chinois. Et bien, ceci est bientôt de l’histoire ancienne, puisque Nintendo vient d’annoncer officiellement la sortie de sa dernière console en Chine pour la semaine prochaine !

La Nintendo Switch arrive le 10 décembre en Chine

Huit mois après l’annonce, c’est désormais officiel. La Nintendo Switch va être commercialisée en Chine par l’intermédiaire du distributeur Tencent. La date de sortie est fixée pour le 10 décembre prochain au prix de 2 099 yuan (soit environ 269€).

Here is the official advert / trailer for the Tencent Nintendo Switch (Official Mainland China ver.)that is launching Dec 10th for RMB 2,099. pic.twitter.com/gObv4HweSW — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 4, 2019

C’est une nouvelle fois l’insider Daniel Ahmad qui l’a relayé sur les réseaux sociaux. La Switch serait proposée avec une démo de New Super Mario Bros. U Deluxe ainsi qu’une garantie d’un an. Les premiers jeux sont déjà annoncés puisque Ubisoft proposera quatre jeux à savoir Mario et Les Lapins Crétins Kingdom Battle, Just Dance 2020 ainsi que Rayman Legends. Sans oublier Rabbids Adventure Party un jeu Ubisoft uniquement pour le territoire chinois.

Bien entendu, d’autres éditeurs tiers rejoindront le catalogue des jeux chinois par la suite. Notons également que pour le moment, seule la Nintendo Switch sera proposée aux joueurs chinois. Il faudra attendre encore quelques mois (années ?) avant la sortie de la Nintendo Switch Lite.

Nouveau carton en approche ?

Disponible depuis le 3 mars 2017 est un énorme succès. Si lors de son annonce, elle n’a pas fait l’unanimité, la Switch est parvenue à s’imposer et devenir rapidement une des consoles qui se vend le plus en Europe, mais aussi partout dans le monde. En octobre dernier, la Switch dépassait les 10 millions de consoles vendues en Europe. On apprenait dernièrement que la Switch était désormais plus vendue sur le sol européen que la Xbox One qui est sortie en novembre 2013.

Au total, dans le monde, la Nintendo Switch approche les 40,7 millions de consoles vendues (au 30 septembre dernier). Pour rappel, la PS4 et la Xbox One qui sont sorties en novembre 2013, soit trois ans avant la Switch totalise actuellement plus de 102 millions de ventes du côté PS4 et environ 45 millions du côté de la Xbox One.