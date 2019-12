En moins de 3 ans, la Nintendo Switch passe déjà devant la Xbox One en Europe…

La Nintendo Switch plus forte que la Xbox One en Europe ?

Disponible depuis le 3 mars 2017, la Nintendo Switch constitue un énorme succès pour le géant nippon, après une Wii U désastreuse, que tout le monde a déjà oubliée (et notamment Nintendo). En France, la Nintendo Switch a déjà dépassé les 2 millions de ventes, mais le succès dépasse évidemment les frontières françaises… à tel point que la console hybride a déjà surclassé la Xbox One.

En effet, disponible depuis le 22 novembre 2013, la Xbox One a une vraie longueur d’avance sur la Nintendo Switch (techniquement et chronologiquement parlant), même si les deux consoles ne jouent pas dans la même cour. Toujours est-il que les fans de Nintendo vont avoir de quoi railler les fans Xbox.

En effet, selon les derniers chiffres de l’expert VGChartz, Nintendo aurait écoulé un total de 11,36 millions de machines en Europe. Du côté de chez Microsoft, on compterait environ 11,21 millions de Xbox One sur le continent… En moins de trois ans, Nintendo est donc parvenu à écouler davantage de consoles en Europe que Microsoft en près de six ans.

La Nintendo Switch bientôt devant la Xbox One… tout court ?

Pire encore, si la Nintendo Switch est déjà devant la Xbox One en ce qui concerne les ventes européennes, la console japonaise devrait dépasser la console américaine au niveau mondial… d’ici la fin de l’année. En effet, si la Xbox One affiche un peu plus de 44 millions de consoles vendues, la Nintendo Switch vient tout juste de dépasser les 43 millions de ventes dans le monde.

Autant dire que la période de Noël, qui devrait très (très) largement tourner à l’avantage de Nintendo va permettre dans quelques jours au géant nippon de passer devant Microsoft. Outre quelques récents hits comme Luigi’s Mansion 3 ou encore le tandem de Pokémon, la Nintendo Switch va également s’écouler en fin d’année sous sa nouvelle forme Lite, à la fois pratique, réussie et moins chère.