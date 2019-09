Pourquoi les ventes d’iPhone augmentent-elles depuis l’arrivée de l’iPhone 11 ?

Au cours des dernières années, de nombreuses plaintes envers les iPhone se sont accumulées. Pour la plupart, elles concernent le prix qui est jugé bien trop excessif. De ce fait, les ventes de ce smartphone en ont subi les conséquences sur plusieurs marchés dans le monde. Cette année, Apple semble en avoir pris note, puisque le prix des iPhone 11 est inhabituellement bas par rapport aux sorties des années précédentes.

En conséquence, les analystes s’accordent pour dire que les ventes sont bien plus importantes que prévu, une excellente nouvelle pour Apple qui cherche en permanence à maintenir sa part de marché face à l’explosion de ses concurrents asiatiques. Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste financier qui s’est forgé une solide réputation concernant les produits Apple au fil des années, évoque un nombre de livraisons à prévoir avoisinant 70 à 75 millions d’unités. Les designers ayant travaillé sur ce produit peuvent se réjouir, puisque les nouvelles couleurs comme ce vert clair, ou le violet remportent un franc succès. En ce qui concerne l’iPhone 11 Pro, le vert foncé est le plus demandé. Attention aux ruptures de stock.

Un prix plus bas, et des promotions dès le début

Sans surprise, Ming-Chi Kuo estime que le changement de stratégie en ce concerne le prix, va aider Apple à inverser la tendance et rattraper ses ventes qui sont en déclin depuis plus d’un an. À titre de comparaison, l’iPhone XR a été introduit à partir de 749 dollars, la semaine dernière, la firme de Cupertino présentait son iPhone 11 à partir de 699 dollars. De plus le processus des reprises d’anciens iPhone fait encore baisser les prix.

Alors que des marchés comme la Chine et l’Inde semblaient réticents à l’idée de dépenser une telle somme pour l’iPhone XR, cette différence de 50 dollars a son importance, puisque la demande augmente considérablement sur ces marchés avec la sortie de l’iPhone 11. Les américains, quant à eux, se montrent plus intéressés par les performances de l’iPhone 11 Pro à partir de 999 dollars.

Un détail, qui n’en est pas un, a été oublié par Ming-Chi Kuo. Les opérateurs sont l’un des principaux canaux de vente, mais alors que ces derniers ont attendu quelques mois avant d’afficher des promotions pour les iPhone XR et XS, cette année ils ont été plus directs. En effet, la plupart des opérateurs proposent déjà des réductions alléchantes pour ces iPhone annoncés la semaine dernière.