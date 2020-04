Pourquoi Netflix résiste (pour l’instant) très bien à l’arrivée de Disney+

Lancé en novembre dernier aux États-Unis et en France le 7 avril prochain, Disney+ a tout d’un sérieux concurrent pour Netflix. Avec ses licences phares et son catalogue riche en contenus familiaux, il dispose en effet de beaux atouts pour rivaliser dans la guerre du streaming. Cela se traduit par des premiers résultats tangibles et la plateforme approcherait déjà des 30 millions d’abonnés.

Une étude publiée par l’agrégateur de streaming Reelgood invite toutefois à la prudence. L’entreprise a en effet compilé les données de 45 000 de ses utilisateurs aux États-Unis abonnés à Disney+ et à Netflix. L’idée est de mieux saisir le comportement des clients de ces deux services sur la période du 12 novembre au 17 février dernier.

Disney+ a aussi de nombreux atouts

Dans le détail, il semble que Netflix ait largement plus intéressé les spectateurs que son concurrent. Sur les dix films les plus diffusés, sept sont des productions originales de son cru contre seulement trois pour Disney+. On retrouve néanmoins trois exceptions notables qui montrent la force des licences Disney. Avengers Endgame en septième position, Avengers se hisse à la neuvième place et Star Wars Episode IV se classe dixième.

La donne est à peu prêt la même en ce qui concerne les séries, puisque six programmes sur dix sont des créations originales Netflix. The Mandolorian est cependant la fiction le plus regardée toutes plateformes confondues.

Enfin, il faut aussi noter que les trois quarts des abonnés aux services utilisent plus souvent Netflix que Disney+. C’est un vrai problème pour cette dernière car on sait que la lutte se joue aussi désormais sur le temps que peuvent consacrer les utilisateurs à chacune des plateformes. Si pour des raisons financières, ils ne doivent en choisir qu’une, on peut donc penser que beaucoup privilégieraient Netflix.

Disney+ conserve néanmoins de sérieux arguments et s’apprête à dégainer des programmes originaux très populaires à l’avenir. On pense notamment aux séries Marvel Falcon and the Winter Soldier et Loki, ou encore à celle consacrée à Obi-Wan Kenobi.