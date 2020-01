Pourquoi PlayStation a-t-il gardé le même logo pour la PS5 ?

Depuis deux jours, la nouvelle génération de consoles fait beaucoup parler d’elle depuis la conférence Sony au CES de Las Vegas. En effet, la firme a fait le choix d’y dévoiler le logo officiel de la prochaine PS5 et ce dernier fait très parlé. D’une part, les joueurs satisfaits qui ont hâte d’en découvrir plus. D’autres parts, les joueurs surpris de voir Sony proposer le minimum syndical, un mois après le coup de com’ de la part de Microsoft en levant le voile sur la Xbox Series X. Enfin, d’autres joueurs déçus de voir si peu d’informations et surtout un logo que l’on connaît désormais depuis… 2009.

PlayStation…. Depuis 2009

Car oui, la grande surprise (ou particularité) du nouveau logo de la PS5, c’est qu’il est identique au logo de la PS4. Lui-même identique au logo de la PS3 sur la fin de sa génération. Mais pourquoi un tel choix ? Jim Ryan, l’actuel PDG de Sony Interactive Entertainement répond à la question dans les lignes du magazine Business Insider Japan.

Il est important que les consoles s’inscrivent dans la continuité de la marque PlayStation. Dès qu’une personne voit ce logo, elle doit se dire : ‘C’est PlayStation’. Avec plus de 100 millions de possesseurs de PS4 dans le monde, il existe une immense communauté. On se doit de répondre à leurs attentes, de les captiver, et de faire en sorte qu’ils restent attachés à la marque.

Depuis 1994 et la première PlayStation, Sony a sorti sept consoles. Mais c’est un total de huit logos qui seront proposés par la firme nippone, dont quatre totalement similaires. De 1994 jusqu’en 2000, PlayStation optera pour des logos en couleurs avec une police d’écriture différente. À partir de 2009, la firme optera pour une police d’écriture similaire, propre à la marque PlayStation.

Une stratégie qui ne date donc pas de cette semaine de la part de Sony. Le logo PS5 était donc prévisible, mais logique. PlayStation est la seule marque de console à garder le même nom pour ses consoles contrairement aux concurrents.

PLAYSTATION :

PlayStation

PlayStation 2

PlayStation 3

PlayStation 4

PlayStation 5

XBOX :

Xbox

Xbox 360

Xbox One

Xbox

NINTENDO :

Nintendo NES

Nintendo Super NES

Nintendo 64

Nintendo GameCube

Nintendo Wii

Nintendo Wii U

Nintendo Switch

Ce choix permet donc à Sony de garder le même logo et la même police d’écriture. Là où les autres sont obligés de changer l’ensemble des typographies, couleurs et formes.

Un choix gagnant pour Sony ?

Avec seulement un seul logo, sur fond noir, PlayStation a réussi à casser internet. En seulement 48h, le logo de la PS5 a dépassé les 5,3 millions de like. Ce qui en fait tout simplement, la photo « gaming » la plus liké de l’histoire du réseau social. Ce qui montre la force de frappe de la firme, ainsi que le choix gagnant de garder le même logo.

Voir cette publication sur Instagram Welcome to 2020. #PS5 Une publication partagée par PlayStation (@playstation) le 6 Janv. 2020 à 5 :12 PST

À titre de comparaison, la nouvelle Xbox Series X a atteint les 1,8 million de like sur le même réseau social depuis le 13 décembre. Alors attention, il est important de souligner que PlayStation dispose de 22,2 millions de followers sur Instagram, contre 9,9 millions pour Xbox. Ce qui explique aussi cet écart. Cependant, on n’enlèvera pas à Sony de détenir désormais la photo « gaming » la plus liké de l’histoire d’Instagram à ce jour… Avec un logo que tout le monde connaissait déjà.

Encore beaucoup de choses à montrer

Alors que Microsoft a déjà dévoilé un nom, un logo, une console, une manette et des caractéristiques. De son côté, PlayStation est resté discret et silencieux. Un nom, un logo, et quelques caractéristiques. Il reste encore beaucoup de choses à dire pour Sony. Jim Ryan s’exprime de nouveau à ce sujet en annonçant :

Il y a encore des éléments uniques à venir concernant la PlayStation 5, qui lui permettront de se distinguer des consoles précédentes. Les « plus grosses différences » doivent encore être annoncées.

Selon les rumeurs, la manette de la PS5 devrait être différente avec pas mal de changements. Sony devra donc dévoiler ces nouveautés-là, ainsi que le design de la console, la technologie embarquée, le système de rétrocompatibilité et d’optimisation automatique des jeux PS4 sur PS5. Sans parler de la réalité virtuelle qui devrait revenir sur la prochaine génération avec là encore de nombreux brevets avec un casque sans fil et disposant d’une technologie très avancée.

Lors de son (très court) temps de communication, Sony a rappelé que la PS5 disposerait d’un système audio 3D, qu’elle disposera d’un disque dur SSD ultra rapide, qu’elle permettra d’utiliser la technologie du Ray Tracing, et la lecture de Bly-Ray Ultra HD. Sans oublier que la manette disposera de la technologie haptique et de gâchettes adaptatives.

Le prochain temps de communication ?

En 2013, pour l’arrivée de la PS4 et de la Xbox One, Sony et Microsoft avaient tous les deux réalisé une première conférence avant l’E3. Sony en février 2013 avec un PlayStation Meeting pour présenter le logo, la manette et les premiers jeux de la PS4. Microsoft en mai pour présenter la console, la manette, et les fonctionnalités de la Xbox One.

En juin, lors de l’E3, PlayStation dévoilait au cours de sa conférence le design de la console, de nouveaux jeux, son prix et sa date de sortie mondiale (15 novembre pour les USA, 29 novembre pour l’Europe). Côté Microsoft, les premiers jeux, le prix et la date de sortie (21 novembre 2013) de la console étaient dévoilés au cours de ce même événement.

Il y a de grandes chances pour que Sony puisse organiser un événement dans peu de temps pour réaliser son premier vrai temps de communication. Mais une chose est certaine, tout va se jouer à Los Angeles, du 9 au 11 juin 2020 lors de l’E3. C’est à cette occasion que le prix et la date de sortie des deux machines seront sans doute révélés.

Selon les premières rumeurs, les deux machines pourraient arriver pour le mois de novembre dans une fourchette de prix qui oscille entre 449$ et 499$. Ce qui donnera pour l’Europe, une conversion à 449€ et 499€.