CES 2020 : toutes les annonces de la conférence de Sony

Au CES 2020, Sony a rappelé ses engagements dans la 5G, la musique et la vidéo, tout en évoquant la PS5 et son travail dans la voiture autonome. Une conférence de trente minutes témoignant des enjeux de la tech pour cette année 2020, et des grandes tendances de produits présentés à l’occasion du premier salon tech de l’année, prenant place à Las Vegas.

Bien que l’on n’attendait pas spécialement d’informations supplémentaires au sujet de la prochaine PlayStation 5, Sony a lâché du lest en dévoilant le logo officiel de la prochaine console, qui promet des caractéristiques en forte hausse. En parallèle, la firme japonaise souhaite faire sa place dans la mobilité de demain, et vient de présenter un concept-car baptisé « Vision-S ».

CES 2020 : Sony dévoile le logo officiel de la PS5

C’était l’une des principales thématiques à laquelle la presse attendait des informations supplémentaires. La prochaine PS5 est pourtant restée une nouvelle fois dans l’ombre à l’occasion du CES 2020. Sony a préféré en dévoiler uniquement le logo, ainsi que rappeler son leadership dans le jeu vidéo, avec plus de 106 millions de PS4 vendues depuis 2013, et 5 millions de casques de réalité augmentée, le PlayStation VR.

Normalement, Sony devrait profiter d’un événement spécial dans les mois à venir, pour y dévoiler l’intégralité de la fiche technique de sa prochaine console. Une chose est officielle : la commercialisation de la PS5 est d’ores et déjà planifiée pour Noël 2020.

L’accent mis sur la mobilité, avec la voiture autonome

C’était une surprise à laquelle on ne s’attendait vraiment pas : le PDG de Sony Kenichiro Yoshida a conclu la deuxième partie de sa conférence avec un concept-car sur la scène : la Vision-S. Une image symbolique : celle des marques high-tech prenant la place des constructeurs automobiles traditionnels.

La présentation de ce prototype était une occasion d’illustrer la volonté de Sony à développer des technologies sensorielles pour la voiture autonome (caméra, radars, LiDAR), mais également des technologies pour un meilleur confort et une meilleure sécurité à bord, avec un inédit capteur ToF conceptualisé pour optimiser l’interface Homme-Machine, dont les équipements audio et les écrans de la voiture.

Sony ne fait pas la route en solitaire, et a rappelé son partenariat avec Toyota et Lexus dans le développement de ces technologies. Le PDG de la firme nipponne a laissé entendre que sa Vision-S était développée sur une plateforme modulaire (certainement développée par Magna), qui pourrait également servir à un SUV. Une affaire à surveiller de près dès à présent.

5G : un développement au profit des émissions sportives

Au chapitre de la connectivité, Kenichiro Yoshida a convié sur scène un représentant de NBC Sport, chaîne avec laquelle la firme nippone travaille pour y développer la retransmission 5G. Ce fut l’occasion pour la marque de rappeler qu’elle ne perd pas de vue les modèles de smartphones compatibles, elle qui ne dispose pas encore de son propre modèle.

Normalement, depuis l’annonce des processeurs Snapdragon 865 de Qualcomm, la sortie d’un flagship sous la gamme Xperia devrait être prévue pour cette année. Le rendez-vous est pris pour le Mobile Word Congress (MWC) 2020, à Barcelone fin février, là où Sony a l’habitude d’y mettre à jour sa gamme de smartphones.

Des mises à jour sur ses Smart TV

Le sujet n’a pas été abordé lors de la conférence, mais Sony lance bel et bien de nouveaux téléviseurs à l’occasion de ce CES 2020. On notera l’arrivée d’un nouveau produit haut de gamme 8K, le ZH8, deux ans après le premier prototype 8K de Sony.

2020 n’est pas une année d’innovations pour les téléviseurs, et Sony se contente surtout de démocratiser ses technologies en les rendant plus accessibles. Si ce n’est pas encore le cas pour la 8K, ça l’est pour la gamme A9 en 4K OLED, qui voit arriver une nouvelle version plus compacte de 48 pouces. Un moyen d’abaisser les prix pour une « demande des consommateurs pour des téléviseurs OLED plus petits et de qualité supérieure ». Sony fait notamment face à LG (qui a présenté de nombreux nouveaux téléviseurs) et Samsung, ses deux principaux concurrents.

Sony : une société du divertissement

Sony fait partie de ces marques high-tech à posséder un portefeuille d’activités très étoffé. De la photographie à l’audio, en passant par la domotique et les consoles de jeu, la firme de Tokyo est une référence sur la partie hardware.

À Las Vegas, la marque a tout de même souhaité rappeler sa présence dans les services, ou plutôt les contenus multimédias. À ce titre, Sony a débuté sa conférence en mettant en avant ses résultats et ses récompenses dans l’univers du cinéma (Sony Picture) et de la musique (Sony Music). Récemment, les filiales de Sony ont connu le succès face à la critique, que ce soit avec Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino), Crown (diffusé sur Netflix), ainsi que des Grammy awards pour ses albums produits.