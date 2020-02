Pourquoi Spielberg n’est pas aux manettes d’Indiana Jones 5

C’est une petite révolution dans le monde d’Indiana Jones. Pour le cinquième opus des aventures du personnage incarné par Harrison Ford, plus de 12 ans après Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, Steven Spielberg ne sera pas au rendez-vous. Il devrait être remplacé par James Mangold, selon les informations de Variety. C’est la première fois en 39 ans. Une décision surprenante mais qui a pourtant une certaine logique. Explications.

Indiana Jones, l’heure de passer à autre chose

Selon le média américain, c’est le réalisateur lui-même qui aurait décidé de ne pas être aux manettes de ce nouvel opus. Officiellement, il s’agit d’aider la franchise à tourner la page, en donnant le contrôle à une nouvelle génération, capable d’apporter sa propre vision du personnage et de la franchise.

Pourtant, ce n’est sans doute pas la seule raison. Il faut se souvenir que ce film est annoncé depuis 2016. Certains pensaient même qu’il allait sortir en 2019. Depuis, il a déjà été repoussé à plusieurs reprises, le script a été été réécrit à plusieurs fois. Dans toutes ses évolutions, Steven Spielberg est pourtant resté fidèle au poste, capitaine d’un navire particulièrement ballotté.

Il serait facile de tenter de blâmer Disney et Lucasfilms qui ont du mal à s’inscrire dans la durée avec les réalisateurs. Mais, Kathleen Kennedy et Steven Spielberg travaillent ensemble depuis des décennies. Non, il s’agit sans doute de la peur du film de trop. Déjà pour le film de 2008, il avait traîné des pieds, considérant qu’il n’avait plus grand chose à offrir à la saga. Un sentiment qui se ressentait dans un film loin d’apporter un nouveau souffle à Indiana Jones.

Pour la suite des aventures d’Indiana Jones (qui se seront faites attendre), il faudra en théorie attendre le 7 juillet 2021. On espère que vous êtes patients. A fortiori alors que ce changement de réalisateur pourrait sérieusement bousculer le planning. Le tournage devait normalement commencer dans les prochaines semaines.