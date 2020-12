Pourquoi Starship, la fusée de SpaceX pour Mars, a raté son décollage ?

Il eut de quoi rendre impatient des centaines de milliers d’internautes. Starship, le « vaisseau » censé préparer le voyage vers Mars de SpaceX, a retardé son lancement dans la journée d’hier au Texas, avant de finalement couper court à toute situation… à la dernière seconde.

Sur YouTube, ce sixième vol d’essai grandeur nature de Starship devait être une première : après avoir réalisé de petites envolées à quelques centaines de mètres au-dessus du sol, la fusée de SpaceX devait cette fois-ci se propulser à 12,5 kilomètres de haut, une altitude légèrement supérieure à celle d’un avion de ligne.

Mais finalement, après deux horaires de décollage repoussées, c’est aux alentours de 16h35 (heure locale au Texas, 23h35 en France) que SpaceX a décidé de se mettre au décompte final. Une procédure réussie jusqu’à la dernière seconde, où le chronomètre s’est arrêté en lien avec l’arrêt des moteurs de la fusée. « Ils se sont arrêtés avant de s’enflammer » raconte Victor Tangermann, journaliste à Futurism.

Si le problème qui a causé (ou eu pour conséquence) l’arrêt du moteur est réglé, un nouveau décompte aura lieu dès aujourd’hui. La météo serait bonne et tout laisserait à croire que le lancement de test ne se fera pas davantage attendre. Malgré tout, SpaceX est resté très discret après l’événement, informant seulement les internautes du live YouTube que le test était terminé pour la journée et que Starship allait rester au sol.

Une fois ce décollage et atterrissage réussi, SpaceX sera encore loin de son objectif avec Starship. La fusée sera loin d’être encore opérationnelle, mais son programme vise avant tout 2024 pour servir au retour des Américains sur la surface lunaire avec la NASA. Ensuite, ce vaisseau aux nombreux fantasmes de ses concepteurs serait vraisemblablement un avant-goût de ce qui sera utilisé pour un voyage vers Mars.

Out on the pad in South Texas pic.twitter.com/RcYOXXpTc2

— Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2020