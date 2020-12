Pourquoi Tesla stoppe-t-elle la production de Model S et X pendant 18 jours ?

La Tesla Model S a été mise en circulation pour la première fois en 2012, si cette voiture est pour beaucoup un symbole d’avenir, elle devient pourtant sur de nombreux points désuète. Nous parlons en connaissance de cause, nous avons eu l’opportunité de tester ce superbe véhicule cet été, n’hésitez pas à jeter un oeil à notre test afin de mieux cerner notre point de vue.

C’est pourquoi Tesla vient d’annoncer une trêve sur ses chaînes de production de Model S et Model X, au moins pendant les fêtes de fin d’années. Le constructeur américain devrait profiter de cette pause pour modifier la conception de ces véhicules. Dans l’industrie automobile, des mises à niveau de conception sont normalement déployées tous les quatre ans. Depuis 2012, Tesla a évidemment fait quelques améliorations sur ses Model S mais rien de très chamboulant. En 2018, un faux espoir nous a fait penser qu’Elon Musk et ses équipes allaient effectuer une mise à jour d’envergure au niveau de la conception intérieure, toutefois, le succès de la Model 3 a poussé Tesla à mettre l’ensemble de ses effectifs en oeuvre pour propulser la production de son modèle d’entrée de gamme. Tesla a donc une nouvelle fois mis de côté sa Model S et sa Model X afin de satisfaire la forte demande de Model 3.

Vers une nouvelle Model S courant 2021 ?

Aujourd’hui, Tesla tiens un peu mieux les reines de sa production et devrait pouvoir se permettre de concentrer quelques effectifs sur l’amélioration des Model S et X. Depuis l’annonce de la Model S Plaid, les rumeurs autour de ces potentielles améliorations ne cessent d’accroître, et il se pourrait que ce soit pour 2021. Tesla a annoncé via un mail aux employés concernés, que les chaînes de production concentrées sur les Model S et X seront fermées du 24 décembre au 11 janvier.

Évidemment, Tesla stoppe chaque année ses chaînes de production pendant les vacances de fin d’année, pourtant cette fois-ci la durée est étrangement longue. En plus des vacances classiques, Tesla offre aux employés une semaine supplémentaire de vacances payées pendant la fermeture.