Précommande PS5 : comment profiter des annulations pour acheter une console ?

Dévoilée mercredi soir, la nouvelle PS5 est en précommande depuis ce moment-là. Seulement, les marchands ont été pris d’assaut et les rares unités disponibles ont été écoulées en quelques heures (voire déjà quelques minutes…). Malheureusement, beaucoup d’amateurs cherchent désespérément à acheter la nouvelle console.

Précommander la PS5

Précommander la PS5 Digital Edition

Ci-dessous, nous avons listé les liens vers chaque marchand. Il arrive ponctuellement que certains remettent quelques unités en stock. Quand et pour quelle raisons ? Il y a différents scénarios : soit le marchand arrive à négocier un nouveau stock de consoles auprès de Sony, soit le marchand remet en vente des précommandes annulées.

Cdiscount n’a pas attendu pour re-commercialiser les premières consoles liées à des annulations de précommande de PS5. Jeudi après-midi, ce sont plusieurs centaines de consoles de jeux qui ont été remises à disposition du grand public, durant une heure. Rapidement, cette opportunité a été relayée sur les réseaux sociaux, et les rares unités de la console PS5 (et PS5 Digital Edition) ont été écoulées en un rien de temps.

Comment précommander la PS5 chez Darty ?

Chez Darty, la stratégie est différente – et elle pourrait peut-être vous permettre de précommander une PS5 dès demain matin. En effet, le marchand français remet en ligne tous les matins, entre 5h et 7h, les quantités en précommande qui ont été annulées par ses clients.

Cette information nous a été partagée par des membres de notre communauté : plusieurs d’entre eux nous ont affirmé avoir pu précommander leur PS5 à ce moment-là, preuve à l’appui. Il semblerait donc que le site Darty en remette sur le marché quelques dizaines d’unités par jour, très tôt le matin. Si vous êtes (très) matinal, vous avez donc peut-être une chance de la précommander. Évidemment, ça n’est pas garanti.

Cela dit, en profitant de précommandes de PS5 annulées, vous pouvez donc toujours prétendre à vous faire livrer à partir du 19 novembre. C’est la date de sortie officielle en France, alors que les américains pourront déjà y jouer dès le 12 novembre. En France, la plupart des marchands ont été obligés de rallonger les délais de livraisons, certains affichant des dates de livraison en janvier 2021. Autrement dit, si vous voulez obtenir une PS5 pour Noël, il faudra savoir jouer des coudes.

Pourquoi certains clients ont-ils annulé leur précommande de PS5 ? Il y a plusieurs possibilités : soit ils ont réussi à les commander dans une boutique (et ils ont donc préféré annuler en ligne), soit ils se sont trompés de modèle (PS5 vs PS5 Digital Edition…), etc. Cela dit, avec le temps qui passe, il est de moins en moins probable que des annulations de commandes aient lieu.

Comment sécuriser sa PS5 avant Noël ?

Sept ans après la précédente PS4, la PS5 a déjà un bel avenir devant elle. La console de jeux du fabricant japonais a été prise d’assaut en quelques heures. Et pourtant, le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a expliqué que Sony offrirait un stock plus important de consoles à la sortie que pour celle de la PS4. Pour rappel, cette dernière avait été écoulée à plus d’un million d’unités en un seul jour.

Aujourd’hui, le contexte est différent – et les incitations au confinement favorisent la popularité des jeux vidéos. L’ouverture de la précommande de PS5 est donc un moment qui était très attendu, et les amateurs ont répondu présent. Il faudra être patient et scruter la moindre opportunité sur internet. Il est fort probable que certains cyber-marchands parviennent à négocier dans les prochains jours un réassort chez Sony, avec le risque d’avoir une livraison plus tardive.

Hormis les annulations de précommande de PS5, la probabilité d’obtenir une console avant Noël est mince. Amazon France, qui a vu son stock de PS5 et PS5 Digital Edition partir en 15 minutes, assurait déjà pour les dernières unités à partir du 2 janvier 2021. Si vous voulez absolument obtenir la console PS5 avant la fin de l’année, il faudra donc être matinal !

Être alerté par les nouveaux stocks

Sony frappe un grand coup avec sa PS5, avec l’ouverture des précommandes qui démarre avant celles de la Xbox Series. Les marchands sont aux aguets, et ils ont – pour la plupart – mis en place des systèmes d’alerte pour être prévenu de nouveaux stocks en console. Évidemment, quand ces derniers envoient une alerte à toute leur base de clients, il faudra être ultra réactif pour passer devant les autres.