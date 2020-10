Précommande Xbox Series S : où acheter au meilleur prix (et en stock)

C’est la petite que l’on n’attendait pas vraiment (avant les longues séries de leak bien entendu), et cela reste une des belles surprises de la next-gen. La Xbox Series S ne se contente pas d’être une Series X « All Digital », mais c’est une véritable console à part entière qui se retrouve bien entre l’ancienne génération (Xbox One X) et la nouvelle génération (Xbox Series X).

La Xbox Series S disponible en précommande s’oriente clairement vers la puissance en mettant de côté quelques détails. La console propose toute la technologie next-gen (RayTracing, SSD, Architecture Xbox Velocity), mais fait l’impasse sur la 4K (la console est bridée en 1440p), sur les jeux physiques (la console ne possède pas de lecteur Blu-Ray) et sur la capacité de stockage (la Series S propose un disque dur SSD de seulement 512Go).

La console est donc plus performante que l’ancienne Xbox One X, moins puissante que la Xbox Series X, mais propose tout de même pas mal de qualité nous permettant de profiter comme il se doit de la next-gen… À moindre coût puisque la console est La Xbox Series S est proposée au prix de 299,99 € chez Amazon, ce qui est tout de même 200€ de moins que la Xbox Series X !

Voici un guide de précommandes pour trouver la Xbox Series S au meilleur prix chez une multitude de revendeurs en ligne ! Notez que les prix s’actualisent et varient toutes les demi-heures pour être certains d’avoir le prix le plus bas du Net.

La Xbox Series S est une console « mid-gen », moins puissante que la Xbox Series X, mais qui embarque toute la technologie next-gen. Cette dernière ne dispose pas de lecteur Blu-Ray 4K et ne peut donc pas lire les jeux physiques. Il faudra uniquement les acheter sur le Xbox Store. La console ne permettra pas l’affichage 4K non plus puisqu’elle sera bridée en 2560x1440p (de la 2K).

Pour ce qui est de la Xbox Series X, il s’agit de la console next-gen « premium » à 499,99€, la console la plus puissante jamais conçue par Microsoft, mais aussi la plus puissante du marché. La console permettra de lire vos jeux en 4K (et jusqu’en 8K), jusqu’à 120FPS, et avec du Ray Tracing. Cette console embarque un disque dur SSD de 1To permettant à la console d’être beaucoup plus rapide que les consoles d’ancienne génération. Et elle dispose également d’un lecteur Blu-Ray 4K permettant de lire les jeux physiques, mais aussi de les télécharger pour ceux qui préfèrent les acheter en ligne.

La choix entre acheter la Xbox Series S en précommande ou sa grande soeur doit être bien refléchis, si vous cherchez la 4K, passez votre chemin.

Voici un comparatif des deux consoles pour vous aider à orienter votre choix en fonction de vos envies et de vos besoins !