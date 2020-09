Précommande Xbox Series X et S : où trouver des stocks ? 🔥

Après Sony la semaine dernière, c’est au tour de Microsoft d’ouvrir la précommande de la Xbox Series X et Series S. La firme de Redmond devra faire mieux que son rival japonais, qui a enregistré une rupture de stock mondiale en quelques heures. Disponible à la précommande à partir de 9h00 ce mardi sur tous les sites marchands, voici les liens pour les Xbox :

Précommander la Xbox Series X

Précommander la Xbox Series S

Voici les accès pour les précommandes de la Xbox Series X :

Comme vous l’avez vu la semaine dernière, Sony n’a pas réussi à gérer l’engouement. Pour ne pas reproduire 2x la même erreur, nous vous invitons à sauter sur la précommande de cette Xbox Series X ou S et confirmer votre achat rapidement.

Très vite, les livraisons peuvent aller au-delà de Noël – ce qui serait dommage. Cela dit, Microsoft a annoncé que ses deux consoles seraient livrées à partir du 10 novembre pour les plus efficaces. Pour sécuriser votre achat pour dans un mois et demi, il faut s’y prendre ce mardi matin.

Pour les revendeurs de la Xbox Series S, c’est par ici :

En assurant la livraison des précommandes de Xbox Series X et S au début du mois de novembre, Microsoft prend de l’avance sur Sony. En effet, ce dernier ne va livrer les premiers modèles que le 19 novembre. Cela dit, il faudra être rapide pour obtenir la première date de livraison chez le fabricant. Que ce soit Amazon, Fnac ou la boutique Microsoft, tous affichent une indication de la livraison de la précommande de Xbox.

Comme vous pouvez le constater, il y a 3 consoles en précommande : la Xbox Series X est à 499,99€ et la Xbox Series S à 299,99€. La première est la plus puissante des deux consoles, et elle vient avec un lecteur Blu-Ray 4K. Le modèle S fait l’impasse, et c’est ce qui explique les 200€ d’écart entre les deux.

La précommande de Xbox Series X démarre à 9h00

Nous voilà à moins de 2 mois du lancement de la next gen’ du côté de Microsoft. Depuis l’E3 2018, la firme américaine nous en parle. Depuis l’E3 2019, la next-gen est annoncée. Et depuis les Game Awards 2019, cette next gen’ à un nom et un design. Cette next gen’, c’est la console la plus puissante jamais conçue par Microsoft – mais également la plus puissante jamais produite à ce jour. Nous parlons là de la Xbox Series X dont la précommande ouvre ce matin, le 22 septembre 2020 à 9h00 précises.

Pour la sortie de la console, il va falloir être encore un peu patient. La machine sera expédiée (et vendue) à partir du 10 novembre 2020 au prix de 499,99€. C’est un prix équivalent au lancement de la Xbox One en 2013, que vous pouvez avoir en ce moment en précommande.

Pour pouvoir vous offrir ce petit bijou technologique, découvrez dès maintenant notre guide de précommande avec la liste des meilleurs prix parmi les revendeurs. Notez que les prix s’actualisent et varient en direct pour être garanti d’avoir du stock disponible.

Pour le lancement de cette nouvelle génération de consoles (la quatrième après la Xbox, la Xbox 360 et la Xbox One), la firme de Redmond ne propose pas une, mais 2 consoles pour son grand lancement le 10 novembre 2020.

La Xbox Series X en précommande est la console « premium » à 499,99€. C’est la console la plus puissante jamais conçue par Microsoft, mais aussi la plus puissante du marché. La console permettra de lire vos jeux vidéo en 4K (et jusqu’en 8K) jusqu’à 120 FPS et avec du Ray Tracing. Cette console embarque un disque dur SSD de 1To permettant à la console d’être beaucoup plus rapide que les consoles d’ancienne génération. Elle intègre un lecteur Blu-Ray 4K qui permet de lire les jeux physiques, mais aussi de les télécharger pour ceux qui préfèrent les acheter en ligne.

Pour ce qui est de la Xbox Series S en précommande, il s’agit d’une console « mid-gen », moins puissante que la Xbox Series X, mais qui intègre la technologie next gen’. Cette dernière n’a pas de lecteur Blu-Ray 4K et ne peut donc pas lire les jeux physiques. Il faudra uniquement les acheter sur le Xbox Store. La console ne permettra pas l’affichage 4K non plus puisqu’elle sera bridée en 2560x1440p (2K).

Ci-dessous, un comparatif des Xbox disponibles en précommande :

Console Xbox (Series X) Xbox (Series S) Date de Sortie Fr 10 Novembre 2020 10 Novembre 2020 Poids : N.C N.C CPU 8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé 8 cœurs à 3.6GHz (3.4GHz w/ SMT) Processeur Zen 2 personnalisé GPU 12 TFLOPS, 52 UC à 1,825 GHz GPU RDNA 2 personnalisé GPU RDNA 2 personnalisé (TFlops non confirmés) Disque Dur SSD NVME personnalisé 1 To Disque Dur custom NVME SSD 512GB Lecteur Lecteur Blu-Ray 4K UHD Non USB Oui USB 3.0 et Type-C Oui USB 3.0 et Type-C Wifi Oui Oui Bluetooth Oui Oui Sortie Optique Oui Oui HDR Oui Oui Résolution Jusqu’à 7860×4320 (8K) Jusqu’à 2560×1440 FPS Jusqu’à 120 FPS Jusqu’à 120 FPS Rétro-compatibilité Des milliers de jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One Des milliers de jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One Prix de Lancement 499,99€ 299,99€ Prix Actuel La Xbox Series X est dispo à 499,99 € chez Amazon La Xbox Series S est dispo à 299,99 € chez Amazon

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bon courage pour la précommande de Xbox Series X ou S. En effet, les stocks sont limités, il est probable qu’une rupture ait lieu dans les premières heures. Si vous voulez être tranquille, il faudra se préparer avant en allant sur chacun des sites marchands. Ensuite, il faudra « abuser » de la touche F5 pour être le premier à valider ses Xbox Series X et S.