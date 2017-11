La première boutique de Pornhub propose un livestreaming depuis une caméra braquée sur un lit

Les boutiques éphémères, ou pop-up stores, ont le vent en poupe et le site Pornhub a décidé de surfer sur la vague en ouvrant sa première boutique à New York. Un pop-up unique puisqu’on peut y trouver un lit avec une caméra…mais pas pour la raison à laquelle vous pensez.

Pornhub ouvre une boutique éphémère à New York

Meilleur ami de la navigation privé (en attendant le « mode privé » automatique de Microsoft), le site Pornhub figure régulièrement parmi les sites les plus visités au monde (37e actuellement selon Alexa). Le géant du porno est aussi connu pour ne jamais manquer une occasion de faire parler de lui (orgasme dans l’espace, son du plaisir, intelligence artificielle, réalité virtuelle, poisson d’avril…). Pornhub est partout et vient de faire sensation en ouvrant un pop-up store à New York.

Située dans le quartier de SoHo, la boutique de Pornhub est évidemment réservée aux adultes. On y trouve des jouets sexuels (sex-toys) ainsi que des « herbes aphrodisiaques », mais surtout des vêtements de sa propre marque et des partenaires de Pornhub. Pour l’anecdote, on notera que la boutique de Pornhub, ouverte jusqu’au 20 décembre, est installée à côté de boutiques de haute couture.

Pornhub devrait également débarquer dans une autre « capitale de la mode ». L’ouverture d’une boutique « sur le thème des vacances » est attendue à Milan.

Une caméra braquée sur le lit diffuse en direct les images sur Pornhub

Évidemment, Pornhub a décidé de ne rien faire comme les autres. Si vous visitez la boutique, vous y verrez un lit avec une caméra qui diffuse en direct les images sur le site du géant du porno. N’allez toutefois pas croire que Pornhub vous encourage à faire ce qu’il se passe sur son site. Il s’agit ici « d’interagir » avec la caméra, une occasion en or de passer sur un site porno sans avoir à s’expliquer ou se lancer dans une carrière surprise.

Enfin, la boutique Pornhub a accueilli des stars du secteur telles que Asa Akira et Dani Daniels pour l’ouverture de sa boutique. Dans un souci de professionnalisme, nous avons évidemment pris soin de vérifier cette information, mais l’on ne vous conseille pas de faire de même si vous êtes au travail.

(Source : Engadget)