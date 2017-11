La première chaîne d’info sur Twitter sera lancée le 18 décembre

La première chaîne d’information en continu, diffusée en direct sur Twitter, sera lancée au mois de décembre.

Twitter est-il plus un média qu’un réseau social ? En 2016, la plateforme de microblogging a décidé de catégoriser son application iOS avec les médias, et non plus dans la catégorie des réseaux sociaux sur l’App Store. Celle-ci propose également déjà des couvertures en live d’évènement. Et bientôt, elle hébergera une chaîne d’information proposée par Bloomberg.

Le projet a été annoncé au mois de mai et aujourd’hui, on connait la date de lancement

Comme le rapporte le site Axios (qui a été relayé sur le compte Twitter du PDG de Bloomberg Media, Justin Smith), ce média sera lancé le 18 décembre.

Axios révèle également que Bloomberg va recruter 50 employés qui seront dédiés à ce nouveau média sur Twitter.

Et alors que la chaîne n’est pas encore lancée, Bloomberg a déjà la garantie de générer un revenu à 8 chiffres (en dollars), grâce à ses partenaires, dont Goldman Sachs, AT&T et CME Group. Selon Axios, chaque partenariat pèse entre 1,5 et 3 millions de dollars.

Thrilled to announce the 12/18 launch date of our @Twitter news network and our latest founding sponsors. Proud of @BBGMedia for reaching 25% growth YTD in digital ad revenue and strong Q3 performance https://t.co/qAEE1AKjKo @sarafischer @axios — Justin B. Smith (@Justin_B_Smith) November 14, 2017

Une première

Il s’agit d’une première et de ce fait, le deal entre Bloomberg et Twitter revêt une importance particulière. Pour Matt Derella, vice-président en charge des solutions clients chez Twitter, c’est une « occasion de montrer aux gens ce qui se passe, ce qui se dit, en combinant la vidéo en live avec des partenaires comme Bloomberg et les conversations qui ont lieu sur Twitter ».