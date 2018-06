Prenez des cours de guitare gratuitement sur Garage Band

Sortez vos médiators du tiroir : il y a du nouveau sur l’application Garage Band !

Il y a du nouveau sur Garage Band ! Après plusieurs ajouts récents et quelques améliorations, Apple a décidé de rendre ses leçons de guitare et piano gratuites.

C’était un lendemain de 21 Juin…

Si vous n’avez, comme moi, jamais ouvert l’application Garage Band sur votre Mac ou iPhone, aujourd’hui semble être le meilleur moment pour le faire. Via de récentes mises à jour, Apple a apporté à son logiciel de création musicale quelques améliorations et nouvelles fonctionnalités telles que la compatibilité avec la Touch Bar ou un rendu plus réaliste des percussions de batterie. Cependant, la grande nouveauté de la version 10.3 de Garage Band c’est la gratuité des leçons de guitare/piano qui étaient auparavant facturées 5€ chacune.

Flûte alors !

Une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui souhaitent s’initier à la pratique de la guitare ou du piano. Si les conseils et l’expertise d’un professeur pourra s’avérer indispensable par la suite, les premières leçons sur Garage Band sont suffisantes pour mettre un pied à l’étrier. Comme à l’accoutumée, l’arrivée de la version 10.3 de Garage Band s’accompagne de quelques apports notables tels qu’une bibliothèque de « boucles » plus étendue ainsi que de quelques patchs correctifs et une compatibilité pour la version iOS. La nouvelle version 10.3 de Garage Band est disponible gratuitement sur le Mac App Store.

