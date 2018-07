Le Prime Day Amazon a commencé en fanfare : iPhone X, Samsung Galaxy S9, PS4, Xbox – tous les produits incontournables de la high-tech ont répondu présent avec des promotions et ventes flash jusqu’à 40%. Ci-dessous, l’essentiel des bons plans du Prime Day Amazon à ne manquer sous aucun prétexte.

Top des bons plans du Prime Day Amazon

Dans le détail :

Pourquoi faire son shopping au Prime Day ?

Amazon a annoncé la couleur : cette année, c’est plus d’un million de produits qui seront en réduction. Parmi eux, on retrouvera les plus grandes marques telles que Apple, Samsung, Huawei, Sony ou encore Microsoft. Pour en profiter pleinement de ce Amazon Prime Day, il faudra être client « Prime » du marchand.

Si vous ne l’êtes pas encore, sachez qu’une période d’essai de 30 jours vous permettra d’évaluer l’utilité de l’abonnement (qui est largement convaincante) : livraison gratuite en un jour, accès à des promotions exceptionnelles etc. L’abonnement coûte 49 euros par an, ce qui est largement accessible lorsque l’on achète régulièrement sur Amazon.

Pendant le Prime Day Amazon, c’est donc un million de produits qui sont en promo – et pas des moindres. Lors de son lancement en 2015, le Amazon Prime Day avait rassemblé 500.000 produits en réduction. On est désormais au double, et cela pourrait encore augmenter dans les années à venir. Sur une journée comme celle-ci, ce sont des millions de français qui réalisent leurs achats à moindre prix. Le Prime Day Amazon s’est d’ailleurs mis aux couleurs de l’équipe de France qui vient de remporter la Coupe du Monde de Football.

36 heures de bons plans sur le site Amazon Prime Day

Si des centaines de milliers de réductions sont déjà disponibles dès le lundi 16 juillet à 12h, d’autres viendront dans les heures à venir. Le Prime Day Amazon s’étale sur 36 heures et durera donc jusqu’à demain soir, mardi 17 juillet à 23h59. D’ici là, les plus beaux deals seront passés. Sur Presse Citron, nous allons vous faire suivre en temps réel tous les meilleurs plans pour obtenir des produits de qualité à un prix incomparable.

Sur les premiers bons plans publiés sur le site Amazon, on retrouve déjà des produits à -50%, voire -60% dans certains cas. Les produits qui appartiennent au groupe Amazon tels que la caméra Blink, la sonnette Ring ou encore les assistants vocaux Echo sont en réduction d’au moins 50% pour cet Amazon Prime Day 2018.

Pour retrouver tous les bons tuyaux, il faudra se rendre directement sur le site du marchand. Une section dédiée au Prime Day Amazon est disponible dès la page d’accueil, et guidera les internautes pour trouver les produits en réduction qu’ils recherchent. En attendant, vous pouvez utiliser le lien ci-dessous pour vous faire une idée des principales offres exceptionnelles en cours :

