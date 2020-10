Prime Day : les ampoules Philips Hue en chute libre (-40%) 🔥

Cela fait plus d’une annĂ©e qu’on n’avait pas vu de belle remise sur les ampoules connectĂ©es Philips Hue. Il aura finalement fallu attendre le Amazon Prime Day pour voir une baisse de prix sur ces ampoules populaires. Que vous ayez dĂ©jĂ une installation, ou que vous dĂ©butiez avec un « kit de dĂ©marrage », vous allez ĂŞtre servi. Ci-dessous, la liste des bonnes affaires.

Pour voir toutes les offres :

Voir toutes les offres

Les ampoules Philips Hue n’ont pas de concurrent rĂ©el. Si vous voulez Ă©quiper votre maison avec des ampoules qui se contrĂ´lent Ă distance (par un smartphone, un ordinateur, par les mouvements ou par la voix), c’est la seule vraie option possible. Elles sont vraiment excellentes, vous ne pourrez pas ĂŞtre déçus. En revanche, en temps normal, leur prix est assez Ă©levĂ©, ce qui limite la popularitĂ©. Pour le Prime Day, elles sont en forte promotion – et mieux vaut en profiter vite !

Les Philips Hue, un succès mondial

Avec ses Philips Hue, la marque nĂ©erlandaise a rĂ©ussi son pari. Depuis quasiment une dĂ©cennie, elle propose ces ampoules contrĂ´lables Ă distance. Vous n’avez pas besoin d’avoir une installation spĂ©cifique chez vous, ce sont les bulbes qui sont directement connectĂ©s. Vous les accrochez comme n’importe quelle ampoule, et vous les reliez juste Ă un pont de connexion.

Si vous dĂ©butez avec les ampoules Philips Hue, voici le principe. Les ampoules que vous avez branchĂ© communiquent directement avec un « pont de connexion » via un langage domotique. Ce pont de connexion va permettre de convertir ce langage en Wi-Fi. Depuis votre smartphone, vous pourrez ainsi donner des instructions Ă ce pont – qui viendra crĂ©er une action sur les ampoules.

Il y a deux types d’ampoules : les « White » (blanches) et les « White and Color » (colorĂ©es). Avec les premières, vous pourrez juste modifier l’intensitĂ© lumineuse – et le blanc sera donc plus ou moins fort. Un peu plus chères, les ampoules Philips Hue White and Color permettent de changer jusqu’Ă 16 millions de couleurs ainsi que l’intensitĂ© lumineuse. Si vous en avez l’opportunitĂ©, mieux vaut partir sur ces dernières.

Comme toutes les ampoules, il faut faire attention au culot : E14, E27, GU10. Selon votre rĂ©ceptacle, il faudra donc choisir le bon modèle d’ampoules Philips Hue. Cela dit, ça ne change pas d’une ampoule traditionnelle, vous n’avez donc rien Ă craindre.

Enfin, comme nous l’avons dit plus haut, il y a le kit de dĂ©marrage pour les dĂ©butants. La boite inclut tout ce qu’il faut pour ĂŞtre autonome : les ampoules ainsi que le pont de connexion. Dans un pack, vous pouvez Ă©galement rajouter une tĂ©lĂ©commande qui permet de contrĂ´ler Ă distance les lumières.

Pourquoi choisir les ampoules Philips ?

Si tous les arguments ci-dessus et les prix du Prime Day Amazon ne vous ont pas encore convaincu, sachez que vous pouvez faire bien plus. En effet, Ă©tant donnĂ© que vous pouvez contrĂ´ler les ampoules Philips Hue Ă distance, vous pouvez crĂ©er des scĂ©narios. Depuis l’application mobile, vous pouvez crĂ©er des jeux de lumière avec des scĂ©narios lumineux que vous aurez dĂ©fini.

Vous pouvez Ă©galement relier vos ampoules Ă un Ă©cran (comme celui de votre ordinateur) pour adapter la couleur des ampoules Ă cette dernière : c’est plus confortable pour regarder votre Ă©cran dans une pièce Ă©clairĂ©e. Vous pouvez Ă©galement utiliser l’assistant vocal Alexa pour forcer les ampoules Philips Hue Ă rĂ©aliser un certain scĂ©nario : « Alexa, Ă©teint les lumières ». Enfin, vous pouvez utiliser un dĂ©tecteur de mouvements pour allumer les lumières, sans avoir Ă toucher d’interrupteur.

Bref, vous l’aurez compris, nous sommes absolument fan des ampoules Philips Hue. Elles crĂ©ent une vraie ambiance dans la maison, de manière ludique. Cela ne vire toutefois pas au kitsch, on peut rester très sobre. Comme expliquĂ© plus haut, c’est le prix qui fait souvent dĂ©faut. Mais par chance, pour cet Amazon Prime Day, il y a des offres vraiment incroyables sur ces ampoules.

Le Prime Day Amazon, une belle opportunité

En faisant 30% d’Ă©conomie sur la plupart des produits (aussi bien les ampoules seules que les kits de dĂ©marrage), le prix des ampoules Philips Hue est bien plus abordable. Quand on sait que les offres sont vraiment très rares sur ces produits, c’est une belle opportunitĂ©. Si vous avez dĂ©jĂ une installation chez vous, vous pouvez toujours l’Ă©toffer avec ces packs de 2 ou 3 ampoules (avec des culots diffĂ©rents) disponibles.

Comme toujours, on re-prĂ©cise que les ampoules Philips Hue seront prises d’assaut. Les kits de dĂ©marrage et les ampoules colorĂ©es individuelles sont ceux qui seront le plus rapidement en rupture de stock. Si vous voulez profiter de cet Amazon Prime Day pour faire des Ă©conomies sur votre installation domotique, c’est maintenant qu’il faut y aller.

Sachez par ailleurs qu’Amazon vous laisse 30 jours de rĂ©flexion après livraison des ampoules chez vous. Si finalement, vous vous rendez compte que ces Philips Hue ne sont pas adaptĂ©es Ă votre logement, vous pouvez toujours les renvoyer – et obtenir un remboursement. C’est une bonne façon de tester le produit et de se convaincre qu’elles sont accessibles Ă tout le monde.

Quand on sait que les ampoules Philips Hue n’Ă©taient mĂŞme pas en rĂ©duction au Black Friday l’an dernier, ce Prime Day est une vraie opportunitĂ©. Amazon avait promis que les offres seraient vraiment imbattables, et il le prouve une fois de plus. En 2019, il avait dĂ©jĂ annoncĂ© que le Prime Day avait gĂ©nĂ©rĂ© un volume d’affaires plus Ă©levĂ© que le Black Friday. Si vous avez l’occasion de faire des achats sur ces 13 et 14 octobre, vous pouvez donc trouver quelques belles pĂ©pites.

Pour dĂ©couvrir les ampoules Philips Hue du Prime Day, c’est ici :

Voir toutes les offres