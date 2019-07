Prime Day : le Samsung Galaxy S10e à -40% sur Amazon 🔥

C’est la grande promotion de ce Prime Day Amazon, et il ne faudra pas la manquer : le dernier Samsung Galaxy S10e est en très grande promotion sur la plateforme marchande puisque son prix chute de 40% par rapport Ă son tarif d’origine. Vous pouvez donc Ă©conomiser 300 euros sur cet excellent tĂ©lĂ©phone si vous ĂŞtes un membre Prime sur Amazon. Pour ceux qui ne le sont pas, une offre gratuite sur 30 jours et sans engagement vous permet d’accĂ©der Ă cette offre exceptionnelle.

Samsung Galaxy S10e 128 Go à 459€ au lieu de 749€ 🔥

Amazon est un champion avec son Prime Day, et cette offre sur le Samsung Galaxy S10e qui a Ă©tĂ© lancĂ©e Ă minuit ce lundi ne devrait pas rester très longtemps. Alors qu’il est considĂ©rĂ© comme le meilleur tĂ©lĂ©phone du marchĂ© pour son rapport qualitĂ© prix, l’appareil du corĂ©en connait un grand succès partout dans le monde. Inutile de prĂ©ciser qu’avec une remise de -40% par rapport Ă son prix (affichĂ© il y a quelques jours encore), il faut absolument saisir cette opportunitĂ© avant qu’elle n’expire.

Le Galaxy S10e, luxe ultime pour le Prime Day

PrĂ©sentĂ© au courant du mois de fĂ©vrier aux cĂ´tĂ©s des Galaxy S10 et S10+, le Samsung Galaxy S10e est le modèle le moins cher de cette nouvelle gĂ©nĂ©ration de tĂ©lĂ©phones haut de gamme du fabricant corĂ©en. Aujourd’hui, le Galaxy S10e est considĂ©rĂ© comme l’un des meilleurs compromis sur le marchĂ© Android, pour ce qui concerne les smartphones premium et c’est pour cette raison que c’est un deal obligatoire pour ce Prime Day Amazon.

Au niveau des caractĂ©ristiques techniques, il n’est pas loin de ses grands frères, et en parallèle il bĂ©nĂ©ficie d’un avantage sur le prix pour ce Prime Day que l’on ne peut vraiment pas nĂ©gliger. On peut citer par exemple son très bel Ă©cran AMOLED Infinity de 5,8 pouces (Samsung Ă©tant une rĂ©fĂ©rence mondiale pour les Ă©crans de smartphones), son double capteur photo Ă l’arrière (12 et 16 Mpx) ainsi qu’une puce Exynos 9820 dĂ©veloppĂ©e en interne qui donne toute la puissance et la fluiditĂ© au tĂ©lĂ©phone.

Vous pouvez voir notre avis sur le Galaxy S10e ici :

Alors qu’il est dĂ©jĂ considĂ©rĂ© comme un excellent choix lorsque son prix est Ă 759€, la promotion pour ce Prime Day Amazon sur le Galaxy S10e de Samsung relève de la grande surprise. Son prix tombe Ă 459€, soit le niveau que l’on retrouve pour les tĂ©lĂ©phones milieu de gamme sur Android. C’est donc une remise de 40% qui est appliquĂ©e pour quiconque sautera sur l’occasion avant qu’il n’y ait une rupture de stock.

Dans tous les cas, mĂŞme si vous regrettez a posteriori avoir achetĂ© un Galaxy S10e pendant le Prime Day Amazon, vous pouvez toujours le renvoyer sous 30 jours Ă Amazon pour obtenir un remboursement. Le marchand est très flexible de ce point de vue lĂ , et le retour est mĂŞme gratuit. Cela vous laisse ainsi le temps de rĂ©flĂ©chir Ă votre achat, qui reste quand mĂŞme un investissement mĂŞme s’il ne coĂ»te que 459€ en ce moment. Encore une fois, c’est une question de rapiditĂ© car cette offre ne restera pas longtemps pour ce Prime Day, elle est vraiment très gĂ©nĂ©reuse.

Amazon casse les prix au Prime Day

Depuis tĂ´t ce lundi matin, Amazon a inaugurĂ© le Prime Day de la plus belle des manières. Ce jour spĂ©cial, qui n’est autre que la date d’anniversaire de sa crĂ©ation, il offre des milliers de promotions Ă tous les membres Prime. Aujourd’hui, il y en a plus de 100 millions Ă travers le monde qui bĂ©nĂ©ficient de ces avantages, comme la livraison express gratuite, l’accès Ă des offres spĂ©ciales comme lors du Prime Day ou encore le service Prime Music.

Si une offre d’essai permet d’essayer Amazon Prime pendant 30 jours sans frais et sans engagement, les clients seront vite sĂ©duits. Au delĂ de cette pĂ©riode, il faut compter 49 euros par an pour cet abonnement, ce qui est dĂ©risoire si on le compare aux centaines d’euros d’Ă©conomies que l’on peut faire lors d’un Prime Day, comme sur le Galaxy S10e de Samsung par exemple.

Au delĂ du Samsung Galaxy S10e qui voit son prix dĂ©gringoler pendant quelques heures au Prime Day, Amazon offre des milliers de ventes flash sur l’Ă©lectronique et bien d’autres thĂ©matiques encore. Le gĂ©ant amĂ©ricain est parvenu Ă recrĂ©er un Black Friday en plein milieu du mois de juillet, alors que les ventes sont gĂ©nĂ©ralement plutĂ´t calmes Ă cette pĂ©riode. Peu de marchands sont capables de suivre, et l’engouement crĂ©Ă© pour le Prime Day en France – et bien au delĂ – est bien rĂ©el.

