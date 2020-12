Prince of Persia Remake : les versions Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series se confirment !

La célèbre licence Prince of Persia fera son grand retour en 2021. Annoncé pour fin 2020, le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps est finalement repoussé au 18 mars 2021 sur PS4, Xbox One et PC. Le temps pour les développeurs d’optimiser ce « nouvel » opus qui avait essuyé quelques critiques lors de sa première présentation.

L’occasion aussi de préparer les versions next-gen. Si Ubisoft n’a pas officialisé de version PS5 et Xbox Series de ce Prince of Persia Remake, le store US d’Ubisoft mentionne bien l’arrivée d’une telle édition. On peut y lire :

Achetez Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake sur PlayStation 4 ou Xbox One et mettez à niveau votre jeu vers la version next-gen (Playstation 5 ou Xbox Series X) sans frais supplémentaires.

Et aussi une version Nintendo Switch

Le retour de Prince of Persia : Les Sables du Temps a mis des étoiles dans les yeux de tous les joueurs, y compris ceux de la Nintendo Switch. Malheureusement, Ubisoft n’a jamais mentionné l’arrivée d’une version pour la console japonaise. Jusqu’à maintenant…

Toujours sur sa boutique en ligne américaine, Ubisoft liste bien une version Nintendo Switch de Prince of Persia Remake. Néanmoins, le jeu est en rupture de stock. Erreur, bug, ou vraie bonne nouvelle ? Ubisoft ne s’est pas encore exprimé sur le sujet.

Prince of Persia : Les Sables du Temps, le retour d’un classique

Lancé en 2003 sur PlayStation 2 en Europe, Prince of Persia : Les Sables du Temps a rapidement connu un succès phénoménal. Avec 20 millions d’unités vendues, Ubisoft tenait là une licence enviée de tous les éditeurs.

Cet opus salué par la critique brillait par son scénario, ses graphismes, son univers mais aussi et surtout son gameplay. Puis la licence a connu quelques déboires : d’abord avec une suite décevante puis une adaptation cinématographique des Sables du Temps qui n’a pas volé son titre de « gros nanar ».

Ubisoft avait alors abandonné le prince perse, préférant se concentrer sur d’autres univers, notamment celui d’Assassin’s Creed dont le gameplay n’est pas sans rappeler celui de Prince of Persia.

L’arrivée de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake figure parmi les plus attendues du début d’année 2021. Espérons qu’Ubisoft ne décevra ni les fans ni les jeunes joueurs désireux de découvrir une licence qui a marqué tout une génération. Rendez-vous le 18 mars 2021 pour voir ce que nous ont concocté les équipes d’Ubisoft. Et si une version Nintendo Switch sera bien disponible. L’attente va être (très) longue.