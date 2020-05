Le prix européen du Xiaomi Pocophone F2 Pro a fuité

Dévoilé en août 2019, le Pocophone F1 a su séduire ses utilisateurs grâce à un petit prix pour des caractéristiques techniques assez solides, à l’exemple du Soc Snapdragon 845 et de sa batterie de 4 000 mAh, pour ne citer qu’elles. Ce véritable flasgship killer signé Xiaomi a vu son digne successeur dévoilé en Inde au mois de février 2020, mais sa sortie et sa date d’arrivée en Europe ne sont pas encore connues.

Quelles caractéristiques pour le Pocophone F2 Pro ?

Toutefois, GSMarena indique que des sources portugaises ont révélé le prix européen du Pocophone F2 Pro. Il serait de 649 euros pour le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, contre 749 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le média évoque une taxe spécifique au Portugal, ce qui voudrait dire que le prix du téléphone pourrait débuter à 599 euros dans les autres pays.

Côté caractéristiques techniques, le Pocophone F2 Pro devrait embarquer un SoC Snapdragon 865 avec une connectivité 5G, un écran Super AMOLED de 6,67 pouces pour 1 080 x 2 400 px et une batterie de 4 700 mAh. Le quadruple module photo embarquerait un capteur principal de 64 Mpx, un grand-angle de 13 Mpx, un téléobjectif de 5 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. La caméra avant serait de 20 Mpx. Le téléphone devrait tourner sur Android 10 avec MIUI 11. Une fois de plus, le smartphone s’annonce donc assez séduisant pour un tarif assez accessible.

La date de sortie du Pocophone F2 n’est pas encore connue et la marque n’a pas confirmé la sortie d’un modèle Pro pour l’instant. Des fuites laissent à supposer que le nouveau téléphone sera présenté sur le marché mondial au mois de mai.

Il est également possible que le smartphone sorte en Europe sous le nom de Redmi K30 Pro, une information qui reste encore à l’état de rumeur. Cependant, Xiaomi change parfois le nom de ses smartphones en fonction des marchés, à l’exemple des Poco X2 et Redmi K30 qui ne représentent qu’un seul et même modèle.