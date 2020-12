Prix start-up EDF Pulse 2020 : 10 lauréats pour un monde meilleur

Ce 1er décembre, le groupe EDF a organisé la troisième édition des Electric Days. L’objectif de cet événement était de montrer le meilleur de l’innovation dans le secteur de l’énergie. Crise sanitaire oblige, EDF a opté cette année pour une expérience 100 % digitale qui a permis de faire découvrir au grand public un aperçu des solutions énergétiques du futur. Pour l’occasion, les spectateurs ont pu assister à de nombreuses expositions virtuelles et à des conférences en direct.

Cette journée riche en événements a aussi permis de dévoiler les lauréats de la 7ème édition des Prix start-up EDF Pulse. L’enjeu était de taille pour les 17 finalistes de ce concours qui se distinguent par leurs innovations qui permettront de construire un monde plus durable. Ils étaient 400 candidats au départ et ils sont finalement 10 à l’arrivée pour ce cru 2020.

Les lauréats se voient attribuer une dotation de 30 000 € à 80 000 € pour soutenir leur développement et une campagne de communication pour augmenter leur visibilité.

C’est Jean-Bernard Lévy, PDG du groupe EDF, qui a eu l’honneur de dévoiler les lauréats pendant la cérémonie de remise des Prix qui a clôturé des Electric Days. Sans plus attendre, voici la liste des start-ups récompensées pour cette édition.

And the winners are…

BEFC : une pile écologique à base de papier et d’enzymes (1er Prix du Jury) Spin out du CNRS, BeFC a conçu la pile du futur. En papier, sans métal et sans produit toxique, elle fournit de l’énergie propre pour les appareils électroniques de basse puissance, comme par exemple, les tests de grossesse jetables. Pour ce faire, ces piles miniatures recyclables utilisent les enzymes et un système de bio-catalyse qui permet de produire de l’électricité. Autant dire que le potentiel de cette innovation est énorme et pourrait notamment s’intégrer à l’avenir dans le secteur de la logistique. And the winner is …🥁🥁🥁 @BeFC_fr !

Grâce à son incroyable innovation de pile faite à base de papier et d'enzymes, la start-up remporte le 1er Prix du jury des Prix Start-up #EDFpulse 2020 et 80 000€ pour poursuivre son développement ! 🏆

Bravo à eux ! — #𝗘𝗗𝗙𝗽𝘂𝗹𝘀𝗲 (@EDFpulse) December 1, 2020

InBolt : la digitalisation des processus manuels industriels (2ème Prix du Jury) On assiste ces dernières années à une accélération de l’automatisation des processus industriels. Pour autant, l’intervention humaine reste clairement nécessaire et c’est ici qu’intervient In Bolt. Pour garantir la qualité et la traçabilité des opérations manuelles telles que le perçage, vissage, soudage, la start-up a développé un capteur optique 3D qui peut être fixé sur n’importe quel outil manuel. Il localise ce dernier lors de son utilisation et facilite ainsi le travail de l’opérateur qui peut lui même réaliser le contrôle qualité. 👏 Bravo à @in_bolt et son petit module à fixer sur n'importe quel outil pour en faire le contrôle qualité 🛠

Une très belle 2e place attribuée par le jury des Prix Start-up #EDFPulse 2020 ! — #𝗘𝗗𝗙𝗽𝘂𝗹𝘀𝗲 (@EDFpulse) December 1, 2020

Water Horizon : la batterie mobile qui valorise la chaleur perdue (3ème Prix du Jury) Dans les process industriels, nombreuses sont les déperditions énergétiques. On estime par exemple que la chaleur perdue s’élève en Europe à 930 TWh annuels, soit l’équivalent de 100 réacteurs nucléaires. Water Horizon a justement développé une batterie pour récupérer et transporter cette énergie perdue. Il devient ainsi possible de valoriser hors site cette ressource en chaud ou en froid. On imagine aisément les applications de cette technologie qui pourrait s’avérer très utile pour les data centers qui ont des besoins de refroidissement importants. 🎉 Toutes nos félicitations à @WaterHorizon1 qui remporte le 3e Prix du Jury pour sa batterie qui récupère la chaleur perdue et permet de la transporter 🚛 Encore une solution d'avenir repérée grâce aux Prix start-up #EDFpulse 2020 ! — #𝗘𝗗𝗙𝗽𝘂𝗹𝘀𝗲 (@EDFpulse) December 1, 2020

Earthwake : la machine qui recycle le plastique en carburant (Prix du public ❤️) Cette année, c’est Eartwake qui a été récompensée par le Prix du public pour une solution qui répond directement à la préoccupation n°1 des français d’un point de vue environnemental (source : baromètre EDF Obs’COP 2020). Les déchets plastiques sont un véritable fléau pour la planète, d’autant que le tri et le recyclage ne sont pas toujours simples à effectuer. Tous les ans, ce sont plus de 230 000 tonnes de plastique qui sont jetées dans la Méditerranée. Earthwake a justement eu l’idée d’utiliser ces déchets pour en faire du carburant. Chrysalis, leur machine, utilise pour cela le procédé de la pyrolyse (combustion sans flamme à très haute température) pour dissoudre les molécules de plastique. Après leur distillation, elles ressortent ensuite sous forme d’essence, de diesel et de gaz. Ce dernier est ensuite utilisé pour alimenter la machine en énergie. EarthWake, remporte le Prix du Public #EDFpulse. Sa machine veut recycler le plastique en carburant. Bravo à elle, un projet très prometteur !@EDFpulse #ElectricDays https://t.co/lw98Hjk2CF — Presse-citron (@pressecitron) December 1, 2020

Les mentions spéciales du Prix start-up EDF Pulse 2020

En outre, le jury a choisi d’attribuer trois mentions spéciales pour des projets impactant positivement la société.

Le Chemin des Mûres est ainsi salué sur la thématique de la responsabilité sociétale. Son application vise à favoriser les circuits courts et l’économie locale. Elle se destine aux professionnels de l’alimentation et a pour but de faciliter et réduire les coûts de transport en mutualisant les livraisons.

De son côté, Transition-One est mentionné pour son apport à la transition écologique. La start-up convertit en électrique le moteur essence ou diesel de voitures citadines ou d’utilitaires légers en seulement 4 heures. Il s’agit donc d’une vraie solution pour une mobilité plus durable.

Enfin, Reciclalia est distingué pour son impact environnemental. L’entreprise espagnole est spécialisée dans le recyclage des pales d’éoliennes hors service. Ses technologies permettent de démanteler les pales directement sur site, réduisant ainsi la pollution liée au transport de ces lourdes pièces, et de valoriser leurs matériaux composites. Les fibres de verre et de carbone ré-intégrent la filière industrielle dans une logique d’économie circulaire.

Prix spécial EDF Pulse Sport & Innovation

C’est la nouveauté de cette édition 2020. Le Prix spécial EDF Pulse Sport & Innovation a été lancé en collaboration avec Paris 2024. Il s’adresse aux startups qui développent des projets innovants dans le domaine du sport en répondant à une problématique d’intérêt général.

A cette occasion, le Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, est intervenu pour féliciter les finalistes. Également triple champion olympique, il n’a pas manqué de souligner les liens entre les start-up et le monde sportif de haut niveau. Il a aussi rappelé les efforts de son équipe pour offrir les premiers Jeux neutres en carbone.

GoMyPartner : le sport gratuit pour tous (Lauréat du Prix spéciale Sport & Innovation) GoMyPartner a été primée cette année avec le Prix spécial EDF Pulse Sport & Innovation. L’entreprise a créé un programme de fidélité qui permet de réduire les inégalités dans l’accès au sport. Concrètement, les achats réalisés auprès d’une enseigne partenaire permettent de cumuler des euros qui peuvent ensuite être utilisés pour régler une cotisation ou encore de s’équiper pour une pratique sportive. Il suffit pour cela de scanner son ticket en utilisant une application. Prix Sport & Innovation 🏋🏽🏆#EDFpulse x @Paris2024@GoMyPartner a créé un programme de fidélité qui permet de réduire les inégalités dans l’accès au sport. @TonyEstanguet : "trouver des solutions pour que les français fassent plus de sport" #ElectricDays @EDFpulse pic.twitter.com/VeOxOlgj4M — Presse-citron (@pressecitron) December 1, 2020

Les mentions spéciales du Prix spécial EDF Pulse Sport & Innovation

Le jury du Prix spécial a également choisi d’attribuer des mentions spéciales pour des projets à fort impact sociétal.

La startup I Wheel Share a été distinguée avec la mention sport & inclusion. Elle a conçu un chatbot qui aide les personnes handicapées à retrouver, près de leur domicile, des disciplines et des installations sportives adaptées à leur handicap.

Hubbster a reçu la mention sport & territoires. Cette start-up danoise veut rendre les villes plus actives et agréables à vivre. Pour cela, elle met à disposition des habitants des équipements de sport (balles, ballons, raquettes…) dans des coffres répartis sur des terrains de jeux publiques. Depuis une application mobile, les citadins peuvent ainsi débloquer le coffre et utiliser les équipements. Cette dernière permet également de trouver des partenaires de jeux.

