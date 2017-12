Les produits Xiaomi débarquent enfin sur Amazon en France

Il est désormais possible de précommander trois smartphones Xiaomi sur Amazon pour une livraison en France. Un signe qui pourrait bien annoncer le lancement de la marque dans l’Hexagone.

Vous aviez envie d’un smartphone Xiaomi, mais les difficultés d’importation ou de SAV représentent de trop grands freins pour vous ? Les choses pourraient désormais changer si on en croit l’information révélée par le site FrAndroid. Celui-ci a en effet découvert qu’il était possible de précommander trois smartphones de la marque sur Amazon. C’est Amazon France qui se charge directement de la vente et de l’expédition.

Les produits Xiaomi peuvent maintenant être commandés sur Amazon

Seul point noir apparent, les prix sont un peu plus chers que ceux qui sont pratiqués en Chine. Toutefois, vous aurez le considérable avantage de pouvoir bénéficier d’un service après-vente local. Pas besoin d’envoyer le smartphone à l’autre bout du monde en cas de problème technique. De quoi convaincre sans aucun doute beaucoup de curieux souhaitant sauter le pas. Amazon n’a toutefois pas encore souhaité communiquer sur les dates de livraison effectives. Les Redmi Note 4, Redmi 4X et Redmi 4A seront vendus pour respectivement 250, 220 et 165 €.

L’observation du comportement récent de la marque incite à penser que la possibilité d’acheter ces smartphones sur Amazon pourrait bien être un précurseur de son lancement en France. En effet, elle a sorti plusieurs modèles qui sont 100% compatibles avec les bandes françaises, notamment la 4G.

Après l’Espagne, un lancement de Xiaomi en France ?

Par ailleurs, elle vient de se lancer en Espagne avec des boutiques physiques depuis le mois d’octobre. En quelques semaines, l’entreprise a réussi à s’installer au top des ventes sur Amazon. Si cela facilite déjà les choses pour ceux souhaitant acheter un modèle de la marque, des ventes directement sur le territoire auraient un impact différent. Ce succès pourrait donc bien l’inspirer à sauter à présent le pas en France. La réponse sans doute dans quelques semaines.

Depuis mi-novembre avec Free, il est déjà possible d’acquérir les Xiaomi Redmi 4A et Redmi Note 4. Mais ces exclusivités sont pour l’instant seulement disponibles sur l’île de la Réunion.