Project Latte : de nouveaux détails sur la prise en charge des apps Android sur Windows 10

Récemment, Apple a lancé ses nouveaux Mac. Ceux-ci sont différents des modèles précédents puisqu’il s’agit des premiers ordinateurs de la firme de Cupertino utilisant un processeur Apple Silicon, à la place des processeurs Intel. Cela permet de doper les performances ainsi que l’efficacité énergétique. Et en plus de cela, les processeurs Apple Silicon permettent à Apple d’avoir la même architecture pour les Mac, les iPhone et les iPad.

Aussi, sur les nouveaux ordinateurs d’Apple, grâce à la nouvelle puce qu’il a conçue en se basant sur les technologies d’Arm, il est possible de lancer nativement des applications iOS. Cette compatibilité permet à Apple d’agrandir le catalogue d’apps disponible sur ses ordinateurs.

De son côté, Microsoft voudrait que Windows 10 prenne en charge les applications Android

La bonne nouvelle, pour les utilisateurs de Windows, c’est que Microsoft voudrait également que les applications Android puissent être installées et lancées facilement sur les ordinateurs sous Windows 10. C’est ce qu’indiquait une rumeur lancée il y a quelques jours par le site Windows Central, dans un article évoquant les projets de Microsoft pour 2021.

Et dans une nouvelle publication, cette même source fournit de nouveaux détails sur ce projet. D’après AC, le nom de code de celui-ci serait Project Latte. Et l’objectif de Microsoft serait de créer une solution logicielle qui permettra aux développeurs d’applications Android de proposer ces applications sur le Microsoft Store, avec presque aucun changement de code.

Si cela vous rappelle quelque chose, c’est normal puisque Microsoft avait déjà un projet similaire, baptisé Astoria. À l’époque, la firme de Redmond essayait encore de positionner Windows 10 Mobile comme une alternative à Android ou iOS. Et pour remplir le catalogue d’application de la boutique de Windows sur mobile, Microsoft voulait proposer un « pont » qui faciliterait le portage des applications Android vers Windows.

Mais finalement, le projet Astoria a été abandonné, et quelques années plus tard, Microsoft a aussi abandonné Windows 10 Mobile. Aujourd’hui, si la firme de Redmond a de nouveau lancé un smartphone, celui-ci utilise Android.

Microsoft retente sa chance

Avec le projet Latte, l’objectif de Microsoft serait d’enrichir le catalogue d’apps de Windows 10 pour les ordinateurs. Et pour que le système d’exploitation puisse prendre en charge les applications Android, Microsoft compterait se baser sur le sous-système de Windows pour Linux.

Sinon, toujours d’après Windows Central, Windows 10 ne prendra probablement pas en charge les Google Play Services. Aussi, il sera certainement nécessaire pour les développeurs de supprimer de leurs codes les dépendances à ces services de Google s’ils veulent proposer leurs apps sur l’OS de Microsoft.

Microsoft aurait l’intention d’annoncer le projet Latte en 2021 et l’objectif serait de déployer cette nouveauté avec la mise à jour d’automne de Windows 10. Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur. De plus, la firme de Redmond a toujours la possibilité de faire machine arrière, à tout moment.

Plus d’applications pour Windows 10

En tout cas, Microsoft n’a jamais caché sa volonté de prendre en charge les applications Android sur Windows 10. D’ailleurs, actuellement, le système d’exploitation propose déjà une alternative : les applications sont exécutées sur le smartphone Android de l’utilisateur puis elles sont affichées sur l’écran de son ordinateur. Cependant, cela n’est pas très pratique, et ne fonctionne pas avec tous les mobiles sous Android.

Sinon, il est à rappeler qu’actuellement, les ordinateurs sous Chrome OS (le système d’exploitation proposé par Google pour les PC) peuvent déjà lancer les applications Android (et Linux).