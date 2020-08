Project Power : le film Netflix aura-t-il droit à une suite ?

Attention, l’article suivant contient de légers spoilers sur la fin du film Project Power diffusé sur Netflix il y a quelques jours. Si vous ne l’avez pas encore vu, on vous invite à aller regarder la bande-annonce dans un premier temps.

Nous vous avons déjà donné notre avis (avec quelques spoilers) sur le film Project Power. La tentative de Netflix de se lancer dans le monde des super-héros n’a pas vraiment fait place au film de l’année, mais il s’agit d’un agréable divertissement. Si on regarde du côté des dernières productions originales de Netflix, de Tyler Rake à The Old Guard, la plateforme de streaming semble vouloir faire des suites à ses succès. Peut-on s’attendre à la même chose pour Project Power ?

Project Power, le potentiel pour une suite ?

L’histoire de Project Power est celle d’une drogue qui permet d’acquérir des pouvoirs pendant quelques minutes mais risque aussi de tuer la personne qui la prend. La fin du film semble presque mettre un terme à l’histoire, avec la disparition des méchants et le fait que la « source » ait été libérée. Est-ce donc que l’histoire est terminée ? Clairement, Netflix possède les moyens d’étendre l’histoire. On comprend à la fin que les héros n’ont finalement vaincu qu’une des têtes de la bête. Il s’agit après tout d’une conspiration gouvernementale, on peut donc imaginer que d’autres acteurs de premier plan puissent être présentés. Dans le même temps, on devine aussi grâce aux ultimes séquences que quelques années se sont déjà écoulées.

Plusieurs pistes sont possibles pour une suite : autour de Art & Tracy (le père et la fille) ou de Frank Shaver (le policier). Mais Netflix pourrait surtout décider de prendre une autre direction. Après la Nouvelle-Orléans, il est possible d’explorer des pistes dans d’autres villes. Reste à voir ce que décidera Netflix. Si les audiences sont bonnes, on devrait rapidement le savoir…