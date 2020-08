Project Power sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Attention, l’article suivant contient de légers spoilers sur le film Project Power, mis en ligne il y a quelques jours sur Netflix. Si vous ne l’avez pas encore vu, on vous conseille d’aller regarder la bande-annonce.

On le sait, les super-héros ont la cote. Il faut doper les audiences, leur proposer des personnages survitaminés, dotés d’une force incroyable, de la vitesse de Flash ou encore de la capacité à voler au-dessus des nuages pour défendre le monde… ou le terroriser. Si Amazon Prime Video a réussi son coup avec The Boys, les échecs magistraux de projets comme Bloodshot et les ratages à répétition de DC Comics, montrent qu’imiter Marvel n’est pas toujours chose facile. Dans quelle catégorie faut-il ranger le film sorti 14 août sur Netflix ?

Project Power, bien mais peut mieux faire

Le film Project Power part d’un postulat intéressant. Tout le monde ou presque peut avoir des supers-pouvoirs. Tout se passe grâce à une petite pilule. Ensuite, on obtient un pouvoir différent les uns des autres, basés sur les capacités d’animaux. Mais les pouvoirs durent cinq minutes. Surtout, certaines personnes risquent l’overdose ou même l’explosion. Drogue oblige, il ne s’agit pas non plus d’un produit légal, même si ses origines se révèlent au final particulièrement surprenantes. A l’écran, on apprécie particulièrement le duo Jamie Foxx / Joseph Gordon-Levitt, même s’il un peu de temps à se rassembler. Les deux acteurs qui dégagent une alchimie inattendue, sont accompagnés à merveille par Dominique Fishback.

Mais la série se révèle aussi sans surprise, avec des personnages quelque peu caricaturaux. On sent qu’il y a des cases à remplir, avec la petite jeunette débrouillarde qui peut s’en sortir vaille que vaille, le père de famille en quête pour retrouver sa fille et le flic prêt à tout pour atteindre ses objectifs, y compris rompre la loi. Surtout, on aurait tendance à être un peu déçu par la qualité des effets spéciaux. Le résultat final s’avère plutôt limité d’un point de vue visuel.

On se rassurera toutefois en réalisant que s’il ne s’agit pas du divertissement de l’année, le rythme est plutôt assuré et on ne s’ennuie jamais. Au final, on a un vrai divertissement sous la main. Et que peut-on bien lui demander de plus ?