xCloud : le service de cloud gaming de Microsoft fait ses premiers essais sur iOS

À l’instar de Google, qui a lancé Stadia en 2019, Microsoft développe aussi un service de cloud gaming baptisé xCloud. Cependant, contrairement au service de Google qui est déjà disponible pour les abonnés pro, et qui s’apprête à s’ouvrir aux utilisateurs non payants, xCloud est encore en phase de test.

Pour le moment, on ne sait pas quand Microsoft va lancer xCloud, mais au moins, on sait que le projet avance. Celui-ci était déjà disponible en preview sur Android et maintenant, les tests ont aussi lieu sur iOS.

« Nous avons testé un client iOS en interne et aujourd’hui, nous franchissons la prochaine étape en rendant l’aperçu de Project xCloud disponible pour les utilisateurs iOS via le programme TestFlight », annonce la firme de Redmond dans un billet de blog.

Malheureusement, les tests sur iOS seront différents de ceux de la version Android. En effet, à cause des restrictions imposées par Apple, la preview de xCloud n’est disponible que pour un nombre limité de joueurs : 10 000. Et comme vous vous en doutiez, au moment où j’écris cet article, toutes les places ont déjà été prises. Mais Microsoft compte mettre en place un système de rotation.

D’autre part, ces tests se feront avec un seul jeu : Halo: The Master Chief Collection. Cela est également dû aux contraintes imposées par Apple.

Le cloud gaming, une priorité pour Microsoft ?

Le plus important est que le développement de xCloud avance et que la firme de Redmond n’a pas oublié les utilisateurs d’iOS. Pour rappel, Stadia est déjà disponible sur les smartphones Pixel et celui-ci devrait prochainement permettre aux utilisateurs de jouer sur les appareils d’autres marques de smartphones Android.

Récemment, nous avons appris que le cloud gaming est si important pour Microsoft qu’aujourd’hui, l’entreprise ne considèrerait plus Sony et Nintendo comme ses principaux concurrents sur le marché des jeux vidéo.

« Ce n’est pas pour manquer de respect à Nintendo et à Sony, mais les sociétés de jeux traditionnelles sont quelque peu hors de position. Je suppose qu’elles pourraient essayer de recréer Azure, mais nous avons investi des dizaines de milliards de dollars dans le cloud au fil des ans », a déclaré Phil Spencer, le patron de Xbox, cité par le magazine Protocol. En revanche, Microsoft surveille de près Google et Amazon, qui ont les infrastructures nécessaires pour concurrencer xBox et Azure dans le cloud gaming.