Protéger Mate 20 Pro Huawei : coques, films et accessoires

Le dernier Huawei Mate 20 Pro a passé un cap au niveau du prix, et une protection intégrale est désormais conseillée afin de ne pas abîmer son téléphone lors d’une utilisation classique. Avec son dernier smartphone, le chinois Huawei a frappé un grand coup puisqu’il l’a positionné comme la nouvelle référence sur Android, avec des fonctionnalités à la pointe. Il faut cependant en prendre soin, et protéger son Mate 20 Pro ne se limite pas à une simple coque.

S’il reste encore en dessous du seuil symbolique des 1 000€, le nouveau Huawei Mate 20 Pro est un condensé de technologies – qui doit être traité avec le plus grand soin afin d’avoir une longévité la plus longue possible. Au delà des garanties constructeurs que l’on peut avoir , il faut protéger les différentes parties du téléphone, bien qu’ils soit considéré comme solide, afin de ne pas regretter un faux mouvement.

Comme vous allez le voir plus bas dans notre guide complet pour protéger un Mate 20 Pro Huawei, le coût des accessoires est faible – et il n’est pas significatif par rapport au coût global du smartphone en lui-même. Pour rappel, le Mate 20 Pro a été officialisé à un prix de 999€ au départ, bien qu’il soit désormais disponible à un tarif bien plus bas. Une coque de protection oscille entre 10 et 20€, tandis que les films de protection pour Mate 20 Pro ne dépassent jamais les 10€. Ce sont donc des petits investissements qui permettent d’avoir une réelle garantie sur la longévité de l’appareil.

Coque de protection pour le Mate 20 Pro Huawei

C’est l’accessoire auquel tout le monde pense immédiatement : la coque de protection pour Mate 20 Pro permet non seulement de protéger le téléphone des chocs qu’il pourrait subir, mais elle permet aussi de faciliter la prise en main de l’appareil – dont l’écran fait quand même 6,39 pouces en diagonale. Certes, Huawei a tiré un trait sur le verre lisse à l’arrière pour faciliter la tenue du Mate 20 Pro, mais cela n’empêche pas que le boitier reste sensible aux chocs.

Pour éviter les chocs, mais également les rayures sur le dos du Mate 20 Pro, rien de mieux qu’une coque de protection plus ou moins discrète. Il y en a pour tous les goûts : on retrouve des coques souples et transparentes à des coques renforcées ou des coques avec des couleurs très différentes. Ci-dessous, nous avons réalisé une sélection qui vous permettra de mieux protéger votre Mate 20 Pro Huawei.

Quelques exemples de coques pour Galaxy S10 :

Il ne s’agit là que d’une petite sélection du grand nombre de coques de protection pour Mate 20 Pro Huawei que l’on peut voir sur le marché. Vous pouvez donc librement en trouver plein d’autres sur des sites marchands comme Amazon. Toutefois, il faut faire attention aux caractéristiques techniques qui sont avancées, et au niveau de résistance. Pour vous faciliter la tâche, n’hésitez pas à consulter les commentaires sur les produits afin de vous faire un avis sur chacun d’entre eux.

En dehors de ces coques pour Mate 20 Pro qui recouvrent l’arrière de l’appareil, il existe aussi des solutions qui permettent de protéger l’avant et l’arrière en parallèle. Ce sont des coques avec des couvertures à l’avant (cover) sous forme de clapet à ouvrir et fermer à chaque fois. Certes, cela peut manquer de praticité pour certains, mais c’est quand même le meilleur moyen de protéger son Mate 20 Pro Huawei.

Ci-dessous, voici deux coques qui englobent le téléphone en entier :

Film de protection écran du Mate 20 Pro Huawei

Si le dos est évidemment important, c’est probablement le grand écran OLED de 6,39 pouces dont il faut prendre le plus soin sur le Mate 20 Pro de Huawei. Pour le protéger, il n’existe pas des milliers de solutions : si vous avez décidé de ne pas avoir de coque à clapet, il faudra alors se rabattre sur un film de protection qui permettra de protéger la surface en verre.

Contrairement au Galaxy S10 qui possède un capteur d’empreinte ultrasonique, Huawei a privilégié un capteur optique pour débloquer le smartphone lorsqu’il détecte une empreinte digitale connue sur l’écran (le capteur est placé sous l’écran). Autrement dit, il n’y a pas besoin d’avoir de film de protection spécifique pour le Mate 20 Pro de Huawei.

Voici quelques modèles de films de protection de l’avant du Huawei Mate 20 Pro :

Pack de 3 films de protection sauf encoche LK à 12,99€

Pack de 2 films de protection sauf encoche OuTera à 9,99€

Ces deux films de protection laissent à l’air libre l’encoche située en haut au milieu du Mate 20 Pro Huawei. C’est un choix, et il ne souhaitent ainsi pas pénaliser la qualité des photos avec une couche de plastique qui pourrait nuire à celle-ci. Cela reste quand même un bon moyen de protéger son Mate 20 Pro Huawei un maximum.

Pour ceux qui veulent protéger l’arrière de leur smartphone avec un film de protection, et laisser de côté la coque imposante, il y a également une solution pour le Mate 20 Pro. Bien que celui-ci soit légèrement courbé à l’arrière, il est possible d’y coller un film de protection central afin d’éviter les traces de doigts, et surtout éviter les rayures sur le verre du téléphone. Voici un exemple de solution :

Pack de 2 films de protection arrière Brotect à 2,99€

Attention, ce film arrière ne recouvre donc pas le triple capteur photo central, et ne protège pas non plus contre les chocs. C’est donc simplement un accessoire qui permet d’éviter les traces et les rayures, rien de plus. Si vous voulez protéger le triple capteur photo, vous trouverez ci-dessous la solution.

Protéger le triple capteur photo du Mate 20 Pro

Huawei a frappé un grand coup en s’associant avec Leica pour ses capteurs photos. Le triple capteur situé à l’arrière offre une expérience exceptionnelle et une qualité d’image que peu d’autres smartphones peuvent se féliciter d’avoir (voir notre avis et test Huawei Mate 20 Pro ici). Pour protéger son Mate 20 Pro au niveau de ces capteurs situés au centre à l’arrière, rien de mieux qu’un film de protection adapté.

Il existe des solutions plus ou moins robustes pour protéger le Mate 20 Pro de Huawei. En effet, il est possible de se contenter d’un film de protection qui permette d’éviter les rayures à ce niveau là (attention toutefois à ce qu’il n’y ait pas de protection sur le flash, ce qui nuirait à la qualité de celui-ci), mais il est aussi possible de choisir une vraie coque qui vienne protéger ce triple capteur photo en cas de choc. Ci-dessous, nous avons donc listé deux modèles différents de film de protection pour le triple capteur photo du Mate 20 Pro.

Coque de protection arrière du triple capteur photo par Ossky à 9,99€

Pack de 3 films de protection du triple capteur photo par Qoosea à 8,99€

Conclusion : comment protéger son Huawei Mate 20 Pro ?

Il n’y a pas vraiment de mystère, toutes ces solutions pour protéger le Huawei Mate 20 Pro ne suffiront pas si vous ne prenez pas soin de votre téléphone. Il faut rester très vigilant sur la manière dont on transporte le smartphone : dans la poche (évitez de le mettre au contact avec des clés par exemple), lorsqu’on le pose (attention à ne pas rayer le triple capteur photo à l’arrière), etc.

Evidemment, la coque de protection ou les films permettent d’absorber une très grande partie des chocs et des rayures, et ce serait dommage de s’en passer. Comme vous avez pu le voir plus haut, le coût de ces accessoires est minime par rapport au coût réel du Mate 20 Pro en lui-même. Cela vaut donc largement le coup de le protéger un minimum avec ces accessoires pour ne pas l’abîmer bêtement.

Si vous voulez savoir où acheter le Mate 20 Pro au meilleur prix, vous trouverez ci-dessous un tableau qui récupère en direct le tarif chez les différents marchands en ligne. Comme vous pouvez le constater, le tarif d’origine à 999€ a largement laissé sa place à des tarifs plus avantageux, ce qui fait du Huawei Mate 20 Pro un vrai bon plan.