PS4 / Xbox One – Quels jeux fonctionneront sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S ?

Depuis quelques heures, cela s’affole autour de la next-gen et notamment des jeux qui seront rétrocompatibles sur PlayStation 5, PS5 Digital Edition, Xbox Series X et Xbox Series S. Entre les différents termes un peu archaïques qu’il faut parvenir à retenir et dissocier comme « la rétrocompatibilité », la fameuse « upgrade next-gen » et les jeux qui arriveront plus tard dans « une version next-gen » ce n’est pas toujours simple.

Après avoir dans un premier temps expliqué justement ces termes-là, nous nous concentrons désormais sur les fameux jeux rétrocompatibles pour vous indiquer comment cela fonctionne. Et quels jeux parmi votre collection PS4/Xbox One pourront fonctionner sur PlayStation 5, PS5 Digital Edition, Xbox Series X et Xbox Series S.

PREMIER CAS – Les jeux PS4 (physiques) sur PS5

Le premier cas que nous pouvons détailler, c’est dans l’optique où vous avez des jeux PS4 en version boîte. Des jeux qui sont donc « physique ». Ces derniers seront donc complètement rétrocompatibles avec la PlayStation 5 normale. Il faudra simplement les insérer dans la console (télécharger sans doute une petite mise à jour) et ils pourront parfaitement fonctionner sur votre nouvelle console.

Cependant, si jamais vous venez à craquer pour une PS5 Digital Edition, vos jeux en version « physique » ne pourront absolument pas être reconnus. Sony explique cela par le fait qu’il est impossible de reconnaître un jeu « physique » en digital. N’ayant aucune preuve que vous avez vraiment acheté le jeu, que vous le possédez encore etc.

SECOND CAS – Les jeux PS4 (numériques) sur PS5

Pour le second cas, nous restons chez PlayStation avec cette fois des jeux PS4 qui seront achetés en version numérique sur le PlayStation Store. De ce côté-là, il n’y a absolument aucun problème. Les jeux seront totalement rétrocompatibles sur PlayStation 5 et sur la PS5 Digital Edition.

Il suffira simplement de vous connecter avec votre compte PlayStation Network et vous aurez accès à toute votre bibliothèque de jeux PS4 qu’il sera possible de télécharger et d’y jouer sur votre nouvelle console.

TROISIÈME CAS – Les jeux Xbox One (physiques) sur Xbox Series X et Xbox Series S

Pour ce qui est du côté de chez Xbox maintenant. Pour ce troisième cas, nous allons parler des jeux Xbox One que vous avez en version physique. Comme sur PS5, ces derniers seront totalement rétrocompatibles sur Xbox Series X. Il suffira simplement de les insérer sur votre nouvelle console et d’en profiter avec même quelques petites améliorations.

Pour ce qui est de la Xbox Series S, cette dernière sera incapable de les reconnaître comme sur PS5 Digital Edition. Microsoft se justifie comme Sony en indiquant qu’il est impossible pour une console « All Digital » de reconnaître vos jeux physiques même par l’intermédiaire d’un code ou autres.

QUATRIÈME CAS – Les jeux Xbox One (numériques) sur Xbox Series X et Xbox Series S

Enfin, le quatrième et dernier cas, il concerne vos jeux Xbox One (numériques). Comme sur PlayStation 5 et sur PS5 Digital Edition, ces derniers seront complètement rétrocompatibles sur Xbox Series X et sur Xbox Series S étant donné qu’il faudra juste vous connecter avec votre compte Microsoft et vous pourrez télécharger tous vos jeux sur votre nouvelle console.