PS5 : Un nouveau brevet sur la rétrocompatibilité, avec des jeux PS1, PS2, PS3 et PS4 ?

C’est un nouvel épisode dans la grande série de la rétrocompatibilité autour de la PS5. Après de nombreuses rumeurs autour d’une rétrocompatibilité complète, de tous les jeux de la PSOne (1994/2000), de la PS2 (2006/2007), de la PS3 (2007/2013) ainsi que de la PS4 (2013/2020).

En passant par le revers de la GDC (Game Developers Conference) où Sony a offert aux joueurs et aux fans une très longue et douloureuse conférence de presse avec un énorme flou autour de la rétrocompatibilité… Où même les jeux PS4 n’étaient pas certains de l’être.

Voici un nouveau rebondissement. Nous devons cette nouvelle trouvaille au japonais « Renka_Schedule » qui a partagé de nouveaux documents assez intéressants sur son Twitter.

Tous les jeux PlayStation… Jouables sur PS5 ?

C’est dans un nouveau document officiel que l’utilisateur Twitter « Renka_Schedule » a partagé un brevet assez intéressant autour de Sony et PlayStation. Dans ce nouveau document, nous découvrons des informations autour d’un système de rétrocompatibilité via le cloud permettant de jeu avec la PSOne, la PS2, la PS3 et d’autres consoles issues de différentes générations.

Comme tous les brevets, c’est assez complexe à première vue pour en traduire les différentes informations. Pour ce qui est de ce nouveau document, ce dernier explique que Sony est en train de travailler sur un système permettant de stocker à distance des bibliothèques virtuelles qui seront ainsi proposées via le Cloud.

Le joueur pourra alors faire son choix et choisir un jeu qui sera alors lancé sur une machine virtuelle qui imitera le système d’exploitation de la console originale sur laquelle tournait le jeu choisi. Avec cette technique, Sony pourrait même ne pas se limiter à la PS1, PS2, PS3 et PS4, mais aussi proposer des jeux PSP et PS VITA.

Comme à chaque fois avec ce genre de documents (officiels), rien ne nous confirme que l’option et la solution seront gardées par Sony pour équiper les prochaines PS5. Mais en tout cas, cela pourrait être vraiment sympa pour les amoureux du retro-gaming.

Quoi qu’il en soit, il faudra encore attendre quelques semaines pour en avoir le cœur net. Pour rappel, la PS5 et la PS5 Digital Edition sont toutes les deux attendues pour la fin d’année 2020 partout dans le monde. Aucune date de sortie précise et aucun prix n’ont été communiqués pour le moment, bien que la rumeur du 20 novembre et du prix de 399€ (version Digitale) et 499€ (version normale) soient de plus en plus mis en avant.