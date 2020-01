La PS5 pourrait proposer une rétrocompatibilité (PS1-PS4) incroyable grâce à un moteur dédié

Depuis son annonce en avril dernier, les rumeurs autour de la PS5 ne cessent de se répandre sur le Net. Cependant, ce n’est pas cela qui pousse le constructeur à donner les premières informations. En effet, si Microsoft est passée à l’offensif fin 2019 en dévoilant la nouvelle Xbox, nous sommes toujours dans l’attente d’informations sur la PS5. Puissance, caractéristiques, design, manette et même prix, à moins d’un an de la sortie de la console nous ne savons pas grand-chose. Quoi qu’il en soit, la rétrocompatibilité semble être de la partie et elle s’annoncerait assez unique.

Une retrocompatibilité unique sur PS5 avec des jeux de la PS1 à la PS4 ?

Lors de son annonce officielle le 16 avril 2019, Sony annonçait que la PlayStation 5 serait rétrocompatible et permettra aux joueurs de lire leurs jeux PS4 sur leur nouvelle console. Sony n’entrait pas dans les détails à l’époque. Mais c’est sans compter les nombreuses rumeurs et autres fuites sur internet notamment avec des brevets qui laisseraient penser que la PS5 pourrait proposer une rétrocompatibilité bien plus intéressante.

En effet, selon pas mal de sources, Sony envisagerait une rétrocompatibilité avec tous les jeux de l’univers PlayStation (hors consoles portables). De la PlayStation en 1994, en passant par la PS2, la PS3 et bien entendu la PS4. De nouvelles rumeurs qui sont confirmées par Gerard Williams alias Hip Hop Gamer sur YouTube qui est assez confiant affirmant que la console disposera d’un moteur dédié à la rétrocompatibilité.

La PlayStation 5 comprendra un moteur avec un processus de remasterisation pour la rétrocompatibilité des jeux PS1 jusqu’aux jeux PS4.

L’idée de Sony serait donc de réunir toute l’expérience PlayStation dans une seule machine. L’idée d’origine remonterait à 2012 lors du rachat de Gaikai qui est devenu par la suite le PlayStation Now.

Les jeux PS4 naturellement optimisés

En attendant la confirmation sur les rumeurs de rétrocompatibilité et surtout d’un moteur avec un processus de remasterisation pour rendre les anciens jeux beaucoup plus beaux, rappelons qu’en juin dernier un étrange brevet nommé « Ajustement en temps réel des paramètres d’exploitation spécifiques à l’application pour assurer la compatibilité ascendante » était apparu sur le Net. Ce dernier décrivait le processus selon lequel les jeux PS4 seraient naturellement optimisés sur PS5. Un genre de processus similaire à celui qui est décrit par Hip Hop Gamer.