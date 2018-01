PUBG : 4 millions d’adeptes sur Xbox One

Le phénomène PlayerUnknown’s Battlegrounds compte désormais plus de 4 millions de joueurs sur Xbox One.

Et de 4 (millions) pour PUBG

En décembre dernier, Microsoft lançait sur Xbox One le très attendu PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds). Une version console qui arrivait quelques mois après la mouture PC, testée par plusieurs millions de joueurs avant même la sortie de la version 1.0, en toute fin d’année dernière. Sur Xbox One, le jeu a su se tailler un joli succès, puisque Microsoft annonce déjà plus de 4 millions de joueurs !

A sa sortie, PUBG affichait une mine assez terrible (dans le mauvais sens du terme) sur Xbox One, mais, Preview Access oblige, le jeu bénéficie de nombreux patchs au fil des semaines. La sixième mise à jour du jeu vient d’être publiée et, selon Microsoft, « apporte de nombreuses améliorations de gameplay et poursuit la chasse aux bugs« .

Histoire de célébrer comme il se doit le cap des 4 millions de joueurs, Microsoft va offrir à tous les adeptes de PUBG un total de 30 000 Battle Points, qui vont permettre de récupérer des coffres cosmétiques dans le jeu. Ainsi, toute personne qui possède ou achète PUBG sur Xbox One et qui crée un personnage avant le 31 janvier à 9 heures recevra ce bonus. Cela ne permettra pas d’atteindre plus facilement le fameux Chicken Dinner, mais au moins les joueurs pourront prétendre à de nombreux éléments de personnalisation d’emblée. C’est toujours ça.

Au passage, Microsoft se charge de préciser que PUBG est le jeu le plus offert du Microsoft Store depuis le lancement de cette fonctionnalité en décembre. Rappelons en effet que le Xbox Live permet aux joueurs d’offrir un titre au format dématéralisé à l’un de leur contact. Au passage, notre avis complet concernant la Xbox One X, sur laquelle PUBG tourne en version « Enhanced », est disponible à cette adresse.