Voici les Puma RS-0, des baskets Sonic the Hedgehog, sous licence officielle Sega

En juin prochain, Puma va proposer, en partenariat avec Sega, une paire de baskets dédiées à Sonic the Hedgehog. Avis aux fans !

Des baskets Puma pour Sonic the Hedgehog

Les fans de Sonic the Hedgehog ont de quoi faire depuis quelques mois maintenant, le célèbre hérisson supersonique étant très présent sur nos consoles de jeux vidéo. Face au succès de Sonic Mania lancé l’an dernier, Sega a décidé de proposer le jeu en version physique cet été, avec une version Plus. Parfait pour les collectionneurs. Mieux (ou pire) encore, Sonic the Hedgehog fera également ses premiers pas au cinéma à compter du 15 avril 2019.

A cela s’ajoute une toute nouvelle série animée découlant directement de Sonic Mania, sans oublier une collaboration avec Puma, le célèbre équipementier sportif. A ce sujet, Sega avait récemment teasé le fruit de cette étonnante collaboration, à savoir une paire de sneakers reprenant non pas le rouge et le blanc si caractéristiques des souliers de Sonic, mais des chaussures qui allaient faire la part belle au bleu et au jaune principalement.

Récemment, Puma a exhibé cette tant attendue nouvelle paire, baptisée Puma RS-0. Un modèle attendu en boutiques pour le mois de juin prochain, et qui s’adresse évidemment à tous les fans de Sonic, notamment ceux qui souhaitent bénéficier enfin de la supervitesse du hérisson né sur la Sega MegaDrive de notre enfance. Des baskets qui reprennent donc le coloris bleu caractéristique de Sonic, mais qui souhaitent (visiblement) reprendre également la fourrure du héros, avec un côté « poilu » qui ne passe pas inaperçu. On apprécie également le détail sur les lacets, avec des anneaux pour les fixer, sans oublier quelques touches de vert, en hommage sans doute à la « Green Hill Zone ».

Le rouge si caractérstique des « vraies » chaussures de Sonic se retrouve toutefois sous la basket en elle-même, avec le logo Sonic the Hedgehog. Un logo que l’on retrouve également sur la languette. Enfin, la semelle de la chaussure a également été travaillée, avec un Sonic dans la chaussure de gauche, et les logos Puma/Sonic dans celle de droite. Bref, des chaussures de fans, pour les fans, qui devraient être lancées en juin, à un tarif avoisinant vraisemblablement les 100 dollars.