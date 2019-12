Qualcomm : priorité au lancement de l’iPhone 5G

Cette année, Apple a déboursé des milliards de dollars afin de régler le conflit qui opposait le constructeur de l’iPhone avec la société Qualcomm. Et grâce à ce deal, la firme de Cupertino peut désormais se fournir en modems 5G auprès de ce fournisseur.

Apple n’a pas encore confirmé l’arrivée de la 5G sur l’iPhone en 2020. Cependant, cela n’est plus un secret pour personne.

Récemment, Qualcomm a même évoqué sa collaboration avec Apple pour le lancement des premiers iPhone 5G, à l’occasion de la Qualcomm Snapdragon Tech Summit, un événement annuel durant lequel Qualcomm révèle ses dernières nouveautés pour les fabricants de smartphones.

D’après un article de PC Mag, Cristiano Amon, président de Qualcomm, a révélé que l’entreprise travaille avec Apple pour lancer l’iPhone 5G « aussi vite que possible ».

« La priorité numéro un de cette relation avec Apple est de savoir comment lancer son téléphone aussi vite que possible. C’est la priorité », a-t-il déclaré.

Le problème, c’est que le deal entre Qualcomm et Apple a été assez tardif. « Nous nous sommes réengagés probablement plus tard que nous ne l’aurions souhaité, et je pense que nous avons travaillé ensemble pour essayer de faire autant que possible et de tirer le meilleur parti possible de ce qu’ils ont fait auparavant afin que nous puissions lancer un téléphone dans les délais avec la 5G », a également déclaré Amon.

Pour rappel, Apple avait initialement prévu d’utiliser des technologies d’Intel pour équiper ses iPhone de modems 5G. Mais finalement, la firme de Cupertino s’est tournée vers Qualcomm.

Apple veut utiliser ses propres modems, plus tard

Plus tard, Apple pourrait aussi concevoir ses propres modems pour l’iPhone.

Après l’annonce du deal entre Apple et Qualcomm, Intel a décidé de cesser le développement de ses modems pour smartphones.

Et la division d’Intel qui concevait ces modems a par la suite été acquise par Apple.

En tout cas, Apple devrait doper ses ventes de manière significative en 2020 grâce à la 5G.

Durant une courte période, la firme de Cupertino deviendrait même le leader des smartphones 5G, avant d’être rattrapée par Samsung.