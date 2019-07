Quand des développeurs veulent que les joueurs piratent leurs jeux

Si G2A a l’avantage de proposer des jeux vidéo à petits prix sur sa plateforme en ligne, ces promotions ne plaisent pas à tout le monde. En effet, l’utilisateur y voit là l’occasion de faire une bonne affaire, tandis que le développeur aura seulement droit à une marge inférieure à celle de d’habitude et gagnera donc moins d’argent.

En conséquence, plusieurs développeurs ont exprimé leur désaccord avec les prix en vigueur sur G2A, arguant du fait qu’il s’agissait là de concurrence déloyale. C’est donc le développeur Mike Rose, à l’origine du studio No More Robots, qui a haussé la voix sur le sujet le premier, entraînant d’autres développeurs à faire de même. Celui-ci a expliqué dans un premier message, vidéo à l’appui : « Dans le dernier épisode de Fuck G2A : G2A a retiré des publicités sponsorisées sur Google, ce qui signifie que lorsque vous recherchez nos jeux, vous voyez G2A apparaître au-dessus de nos propres liens – et nous gagnons zéro argent sur nos jeux si les gens achètent à travers les publicités ».

Please, if you’re going to buy a game from G2A, just pirate it instead! Genuinely!

Devs don’t see a penny either way, so we’d much rather G2A didn’t see money either

