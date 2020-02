Quand Donald Trump met la main sur le « Death Note »

Death Note est une saga qui dure. Au-delà de l’adaptation cinématographique mise en ligne depuis trois ans sur Netflix et de l’anime, c’est avant tout un manga, imaginé par Tsugumi Ohba and Takeshi Obata, et édité depuis 2003. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l’histoire est celle d’un étudiant japonais très intelligent et surtout qui juge le monde corrompu et pourri. Un jour, il découvre un fabuleux cahier, le « Death Note » (le cahier de la mort en français) qui possède un pouvoir fou. Il suffit d’y inscrire le nom d’une personne pour que celle-ci meure. Il va s’en servir pour faire le ménage, attirant aussi l’attention des forces de l’ordre, notamment alors qu’il est peu à peu corrompu par le livre. On ne rentrera pas dans les détails, c’est une œuvre à décrire.

Le Death Note rencontre le monde réel

Depuis l’édition originale, des suites ont vu le jour au fil des années. Ses auteurs en profitent pour surfer sur le succès initial. Dans l’édition de cette semaine, ils se permettent un surprenant clin d’œil au monde réel.

En effet, Ryuk, un dieu de la mort qui possède l’ouvrage, décide de trouver un nouvel utilisateur. Il jette son dévolu sur un jeune prodige mais celui-ci décide finalement de vendre le livre. Une vente aux enchères est donc organisée et les gouvernements se joignent à la petite affaire.

C’est là que Death Note se permet un écart surprenant. En effet, on peut voir que le personnage est clairement un pastiche de Donald Trump. Celui-ci remporte finalement les enchères face à Xi Jinping, le président chinois, pour la coquette somme de 10, 000,000,000,000 de dollars. On ne vous en dira pas plus pour éviter les spoilers. Mais ce recours au monde réel par un manga est inattendu. Notamment par le portrait particulièrement sévère qui est dressé de Donald Trump.