Quand Google Photos devient presque un outil de productivité

Google Photos semble avoir été conçu pour stocker (gratuitement) les photos de famille, les selfies et les photos de vacances.

Mais il arrive aussi souvent que les mobinautes prennent en photo des documents papier et des tickets afin de numériser ceux-ci, et que ces documents finissent sur Google Photos via la synchronisation automatique sur mobile. Google le sait et il souhaite même encourager cet usage.

Preuve en est, la firme vient de lancer une fonctionnalité qui, lorsqu’elle détecte des photos de documents papier, va suggérer d’automatiquement recadrer l’image.

“Cette semaine, sur Android, des suggestions pour recadrer les photos des documents pour supprimer les arrière-plans et en nettoyer les bords peuvent s’afficher”, annonce la firme de Mountain View sur Twitter. La fonctionnalité peut également proposer d’orienter les documents.

New! Crop documents in a single tap. Rolling out this week on Android, you may see suggestions to crop photos of documents to remove backgrounds and clean up the edges. pic.twitter.com/mGggRyb3By

— Google Photos (@googlephotos) March 28, 2019