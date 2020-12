Quand la technologie s’améliore, le cerveau des dinosaures se dévoile

Une équipe de scientifiques de l’Université de Bristol est parvenue à reconstruire l’entièreté d’un cerveau de Thecodontosaurus, un dinosaure herbivore qui a vécu à la fin du Trias supérieur. Bien plus qu’un challenge scientifique anodin, la reconstitution de ce cerveau a permis aux scientifiques de découvrir qu’ils s’étaient jusque là trompés sur la façon dont vivait ce dinosaure. La plupart des informations que nous savons à propos de ces êtres vivants qui se sont éteints il y a environ 66 millions d’années proviennent de fossiles.

C’est d’ailleurs en se basant sur le fossile d’un crâne de Thecodontosaurus que cette équipe de chercheurs est parvenue à recréer numériquement l’intérieur de cette boîte crânienne dont inévitablement le cerveau de la créature. Cette prouesse scientifique épaulée par une technologie de pointe devrait permettre d’en apprendre encore plus sur les dinosaures et notamment le genre Thecodontosaurus. Une étude publiée lundi dans le Zoological Journal of the Linnean Society explique que cette découverte sera extrêmement utile pour comprendre de manière encore plus précise le mode de vie de cet herbivore de 11 kg.

Quand la technologie sublime la science.

Cet exemple démontre à quel point la technologie peut donner à la science des ressources inestimables, et ce dans bien des domaines. Il est fascinant de voir que ces chercheurs sont parvenus à numériser le cerveau d’un être disparu il y a plusieurs dizaines de millions d’années. Antonio Ballell, qui l’auteur principal de ce rapport a déclaré : « Notre analyse du cerveau de Thecodontosaurus a révélé de nombreuses caractéristiques fascinantes, dont certaines étaient assez surprenantes. Alors que ses parents plus tardifs se déplaçaient lourdement à quatre pattes, nos découvertes suggèrent que cette espèce peut avoir marché sur deux jambes et être parfois carnivore. »

Grâce à la numérisation, les scientifiques peuvent manipuler librement les fossiles et ossements sans craindre de les détériorer. La fragilité de ces éléments a été pendant de nombreuses années un frein à la recherche. Espérons que cette nouvelle technologie puisse donner un nouvel élan à la recherche, afin d’en savoir plus sur le mode de vie des dinosaures.