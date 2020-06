Quand l’IA de Microsoft commet une grosse bourde dans un article consacré au racisme

Fin mai, Microsoft a annoncé la mauvaise nouvelle à ses équipes. L’entreprise a décidé de licencier cinquante journalistes américains et 27 autres au Royaume-Uni qui travaillaient sur son portail d’actualités MSN. Leur mission consistait à sélectionner les sujets, à les hiérarchiser et à modifier les titres avant de les publier sur le site. Ces tâches sont désormais effectuées par une IA de la firme.

Il n’a fallu attendre que quelques jours pour qu’un problème ne survienne et il s’agit d’une vraie maladresse. MSN a repris un article du journal The Independent dans lequel Jade Thirlwall, la chanteuse britannique du groupe Little Mix, faisait part de son expérience concernant le racisme. Problème, les algorithmes de MSN ont choisi d’illustrer l’article avec une photo de Leigh-Anne Pinnock, une autre membre de Little Mix.

Microsoft conserve une présence humaine pour superviser le travail de ses algorithmes

Cela n’a pas échappé à Jade Thirlwall qui a fait part de son mécontentement sur Instagram : « @MSN Si vous allez copier et coller des articles à partir d’autres médias, vous devriez peut-être vous assurer que vous utilisez une image de la bonne personne métisse du groupe dont il est question. Cette m***e nous arrive tout le temps à moi et à @leighannepinnock, à tel point que c’est devenu une blague courante … Cela m’offense que vous ne puissiez pas différencier les deux femmes de couleur sur quatre membres d’un groupe … AMÉLIOREZ VOUS ! »

Pour l’instant, on ignore à quoi est due exactement cette bévue mais cela apporte de l’eau au moulin de tous ceux qui avaient critiqué la décision de Microsoft. The Guardian a interrogé l’entreprise à ce sujet et un porte-parole a précisé : « Dès que nous avons pris connaissance de ce problème, nous avons immédiatement pris des mesures pour le résoudre et avons remplacé l’image incorrecte. »

Microsoft conserve également des employés humains en charge des contenus éditoriaux et ces derniers sont présents pour veiller à ce que ce type d’erreurs ne se reproduise plus.