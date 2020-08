Quand Liam Neeson pensait que Taken serait un échec magistral

Avec la trilogie Taken, Liam Neeson a signé l’un de ses meilleurs rôles. Il a à cette occasion acquis un certain statut au sein de la pop-culture, même s’il a déjà affirmé qu’il n’accepterait jamais de jouer un super-héros. Son profil de badass de thriller d’actions que l’on a aussi pu voir dans plusieurs autres films comme The Commuter, lui colle à la peau, en partie aussi en raison de ces trois films réalisés par Pierre Morel (le 1er) puis Olivier Megaton (les deux suivants). Pourtant, à l’origine, il n’envisageait pas vraiment un tel succès.

Taken, un film de série B ?

C’est interrogé par Entertainment Weekly que Liam Neeson s’est confié sur le sujet. S’il souligne avoir particulièrement apprécié le tournage de ce film, il ne s’attendait absolument pas à ce qu’il rencontre un tel succès dans les cinémas. Il ne pensait même pas que le film irait dans les salles obscures.

Je pensais que le film irait direct en vidéo à la demande. Un petit thriller européen, cela peut fonctionner pour quelques semaines mais ensuite ça sera fini.

Mais le film s’est révélé être un vrai succès, notamment en France et en Corée du Sud. C’est en apprenant que ses neveux l’avaient téléchargé illégalement qu’il se serait rendu compte du succès du film. Ensuite, la Fox a acquis les droits de diffusion et la magie a commencé. Un trailer a notamment été réalisé et diffusé dans des événements populaires aux Etats-Unis. Le succès alors rencontré au cinéma a incité les studios à préparer un second puis un troisième film.

Avant Taken, Liam Neeson était surtout connu pour ses rôles dans des films comme Love Actually ou la liste de Schindler. Il était aussi apparu dans Batman. Mais le succès de la trilogie a donné une nouvelle direction à sa carrière…