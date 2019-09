Quand Netflix veut concurrencer The Voice

Il y a un peu plus d’un an, Netflix annonçait la couleur. La plateforme de streaming ne voulait pas entendre parler de sport ni de direct, annonçant son intention de se consacrer aux films et aux séries. Depuis, on a du se résoudre à l’évidence, du côté de Netflix, les choses ont un peu évolué, et dans le domaine musical ce n’est pas forcément une bonne nouvelle .On se souvient il y a quelques semaines de l’achat des droits de l’Eurovision. Alors que l’entreprise vient de dévoiler la bande-annonce de « Rythm + Flow », on a honnêtement le droit de s’inquiéter un peu.

Du hip-hop sur Netflix

L’idée de cette nouvelle émission est donc de donner naissance à une sorte de The Voice, mais uniquement centré sur le domaine du hip-hop. Au programme, Cardi B, T.I, et Chance The Rapper qui vont se lancer en quête des meilleurs talents du hip-hop. Le programme s’annonce ambitieux chez Netflix, puisque trois saisons de 10 épisodes sont au programme.

Du côté de la recherche de ces fameux talents, elle se déroule à priori uniquement aux Etats-Unis, d’Atlanta à Chicago en passant par Los Angeles et New York. C’est sur ces villes que se concentreront les premiers épisodes, avec des images des castings, comme le font les télé-crochets classiques. Ensuite, on aura le droit à des épreuves d’improvisation, des battles de rap ou encore des tournages de clips.

L’émission sera mise en ligne le 9 octobre 2019. Concrètement aux habitudes de la plateforme de streaming, seulement les quatre premiers épisodes seront mis en ligne dans un premier temps, le reste s’étalera sur les trois semaines suivantes. Affaire à suivre.

A noter que dans le registre des talk-shows ou de la réalité, ce n’est pas une première pour Netflix puisqu’on a déjà eu le droit à Dating Around ou L’art du rangement avec Marie Kondo.