Quand PlayStation répond à Xbox concernant la réalité virtuelle

Alors que depuis maintenant trois ans la réalité virtuelle commence à se démocratiser dans l’industrie du jeu vidéo. L’année 2016 était une année charnière avec l’arrivée en l’espace de 10 mois de trois casques majeurs à savoir l’Oculus Rift, le HTC Vive et le PlayStation VR.

Avec un prix plutôt élevé (entre 400€ pour le PSVR à sa sortie et jusqu’à 1100€ pour le Vive), la réalité virtuelle n’était donc pas une technologie accessible à tous les joueurs. Cependant, Sony est vite devenu le leader du marché avec un PlayStation VR très performant (notamment sur le rapport qualité/prix). Dès la première année, il se vendra plus de PSVR que d’Oculus Rift et HTC Vive réunis.

À ce jour, le PlayStation VR culmine à 5 millions d’exemplaires écoulés (pour plus de 100 millions de consoles vendues). Si certains joueurs pensent que ce résultat est un échec, en réalité il s’agit d’une très belle performance pour Sony avec une technologie de niche qui ne concerne pas beaucoup de joueurs. Sony reste aujourd’hui encore le leader de ce marché.

Mais cela ne suffit pas à Xbox et surtout à son patron Phil Spencer qui annonçait dernièrement que la réalité virtuelle ne serait pas un projet pour Project Scarlett, tout simplement, car elle n’est pas encore prête et rentable. Une déclaration qui a rapidement fait réagir Sony.

Hier donc, le site australien Stevivor, publiait son interview de Phil Spencer, patron de la firme Xbox concernant la réalité virtuelle. Ce dernier déclarait ainsi :

Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir avec des joueurs plutôt d’accord avec Spencer et d’autres à l’inverse qui n’ont pas la même optique. Quoi qu’il en soit, si cette déclaration peut laisser penser que Xbox ne souhaite pas prendre de risque et se concentrer sur les valeurs sûres, PlayStation se défend du contraire.

En effet, Shuhei Yoshida, nouveau patron des studios indépendants chez Sony Interactive Entertainment, y est allé de son petit tweet pour rappeler que PlayStation n’avait pas peur de prendre ces risques.

Un petit pic qui lui aussi va vite faire réagir le principal visé. En effet, quelques heures plus tard, Phil Spencer se justifie via un tweet sur sa réelle position au sujet de la VR.

Fair feedback. I've said publically, I love how our industry has pioneered: AI, physics, 3D, RT, VR/AR etc. For us, it's about focus on our innovations right now. I've played some great VR games, I got to play HL:Alyx in the summer, amazing. It's just not our focus with Scarlett

— Phil Spencer (@XboxP3) November 27, 2019