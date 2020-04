Quand Tarantino voulait faire un James Bond

Chaque semaine ou presque, on apprend un nouveau projet dans lequel Quentin Tarantino aurait voulu se lancer. Entre l’adaptation d’un film Star Trek, un éventuel reboot de la saga Predator, l’époque durant laquelle il voulait réaliser un film Marvel sur le personnage de Luke Cage… C’est désormais du côté de James Bond que le petit génie aurait eu des ambitions.

C’est Pierce Brosnan, l’acteur connu pour avoir incarné James Bond dans quatre films, qui a fait cette surprenante révélation au magazine Esquire, dans le cadre d’une « watch party » de confinement ». Il aurait pu avoir le droit à un cinquième film avec l’agent secret britannique La scène se déroule en 2004, après la sortie du film de Kill Bill 2, un incroyable succès pour Quentin Tarantino. Il répond alors à des questions à la presse et prend aussi un rendez-vous avec Pierce Brosnan.

Je suis allé le voir à 19h, parce que j’aime être ponctuel. A 19h15, Quentin n’était toujours pas là, il était à l’étage en train de répondre à la presse. Donc j’ai pris un martini. J’ai attendu jusqu’à 19h30, et je me suis dit « Mais où il est ? » On m’a transmis ses excuses, donc je me suis dit « Bon d’accord, je prends un autre martini »