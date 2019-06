La PDG de YouTube s’excuse auprès de la communauté LGBTQ+, mais…

Lors d’une conférence, la PDG de YouTube a pris la parole afin de présenter ses excuses à la communauté LGBT+ suite à l’affaire qui a opposé l’animateur Steven Crowder et le journaliste Carlos Maza. Pour rappel, ce dernier s’est plaint des insultes répétées du conservateur, expliquant sur Twitter en quoi celui-ci l’insultait en raison de son ethnie et de son orientation sexuelle.

La communauté de Crowder avait également suivi celui-ci en dévoilant un tee-shirt à l’effigie de Maza indiquant : « Carlos Maza is a fag » (que l’on pourrait traduire par « Carlos Maza est une tapette »). En conséquence, le journaliste s’était exprimé sur le sujet, enjoignant YouTube à supprimer les vidéos du harceleur.

Pour sa part, YouTube a d’abord tranché sur le sujet en déclarant qu’il ne retirerait pas les vidéos de Steven Crowder car celles-ci ne violaient pas ses politiques et qu’elles resteraient sur la plateforme.

Néanmoins, les réactions à l’encontre de la décision de YouTube ont été vives, si bien que le service a indiqué qu’il suspendait la monétisation de la chaîne de Crowder, car « un ensemble flagrant d’offenses a porté préjudice à la communauté dans son ensemble et va à l’encontre des règles de notre programme partenaires ». Pour rappel, beaucoup ont accusé le service d’hypocrisie, car Google a pris une telle décision alors qu’en parallèle il multiplie les initiatives à l’occasion du Pride Month. Des employés de Google sont également montés au créneau pour que la firme réagisse.

Une semaine à peine après cette affaire, la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, est revenue sur le sujet lors d’une conférence organisée lundi à Scottsdale, Arizona. Lors de celle-ci, elle a présenté ses excuses à la communauté LGBTQ+ en déclarant : « Je sais que la décision que nous avons prise a été très blessante pour la communauté LGBTQ et que ce n’était pas du tout notre intention. J’ai pensé qu’il était très important d’être franc à ce sujet et de dire que ce n’était pas notre intention. Et nous sommes vraiment désolés pour ça ».

"Are you really sorry for anything that happened to the LGBTQ community? Or are you just sorry they were offended?"

Watch @SusanWojcicki's response at #CodeCon: pic.twitter.com/5MqJxL8QVS

— Recode (@Recode) June 10, 2019