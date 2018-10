Xiaomi tente de troller OnePlus pour le lancement du 6T

Au début de la semaine, OnePlus dévoilait officiellement le 6T, son dernier smartphone qui avait déjà été victime de quelques leaks partagés sur le web. De fait, la compagnie chinoise a organisé un large lancement et des événements dans plusieurs villes mondiales, dont une située en Inde. De fait, Xiaomi s’est rendu sur place afin d’y distribuer des calculatrices dont les boîtes portaient l’inscription « You Do The Math » (que l’on pourrait traduire par « Faites le calcul vous-même »).

Le compte Twitter Poco India a accompagné ce détournement d’un tweet disant : « Ne jamais se contenter d’un prix trop élevé. Déverrouillez le #MasterOfSpeed. C’est vous qui décidez. #DoTheMath ».

OnePlus 6T versus Pocophone F1

Néanmoins, c’est la vidéo de quelques secondes qui explique pourquoi Xiaomi a voulu troller OnePlus de la sorte. Il y a quelques semaines, la marque a levé le voile sur le Pocophone F1, un smartphone de sa nouvelle marque Poco. Comme cette dernière le montre dans sa vidéo, le Pocophone F1 est équipé d’un Snapdragon 845, ce qui est également le cas du nouveau mobile de OnePlus. Néanmoins, leur prix a un écart non négligeable, si bien que le Pocophone coûte 20 999 roupies, soit environ 285 dollars, pour 37 999 roupies (513 dollars) pour le 6T.

Hormis le SoC, Xiaomi ne précise pas que les deux smartphones sont loin de jouer dans la même cour. Malgré la qualité non négligeable du Pocophone, le OnePlus 6T a l’avantage de disposer de nombreuses compétences, à l’exemple d’un dos en verre d’un capteur d’empreintes sous l’écran ou encore d’un écran OLED.

Plusieurs marques se tournent actuellement vers la concurrence afin de démontrer que leurs produits sont meilleurs que ceux de leurs rivaux. Lors de la sortie des nouveaux iPhone XS et XS Max, c’est Huawei qui avait trollé Apple en distribuant des chargeurs externes à ceux qui attendaient d’acheter le dernier smartphone de la marque à la pomme. Elle avait accompagné le cadeau d’un message simple : « Vous en aurez besoin ».

