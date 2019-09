Quel acteur pour incarner Galactus dans le MCU ? On a fait notre choix ! [

Du côté des fans de Marvel, du MCU, des X-Men ou encore des 4 Fantastiques, on s’interroge beaucoup ces derniers mois. Le rachat de la Fox par Disney ouvre beaucoup de possibilités. On vous expliquait ainsi récemment le potentiel crossover Hulk vs Wolverine qui fait rêver dans les chaumières. Si la fusion des deux univers cinématographiques peut faire douter à de nombreux niveaux, elle semble inéluctable. Reste désormais à voir comment. Parmi les personnages que l’on devrait voir arriver, se trouve notamment Galactus. Or, plusieurs acteurs auraient déjà été envisagés pour le rôle.

Galactus feat Taken

A l’heure de chercher un adversaire à même de fournir un vrai défi aux Avengers, il faut désormais chercher plus fort que Thanos. Or dans ce registre, Galactus résonne comme une évidence. Certaines rumeurs parlent déjà de le faire apparaître dans Captain Marvel 2, le film Nova ou encore le 3e épisode des Gardiens de la Galaxie. La dimension spatiale que prend le MCU ouvre de nombreuses possibilités.

Selon le site « We Got this Covered« , le sujet serait déjà vraiment à l’étude du côté de Marvel. Or, parmi les acteurs retenus, on trouve David Morrissey, Mark Strong ou encore Liam Neeson. Le second a joué dans Green Lantern, Kick-Ass ou encore Shazam. Autant dire que les super-héros il connaît. Mais c’est vers le dernier que se dirigent sans aucun doute nos envies.

Si on est mauvaise langue, on pourrait même se dire que c’est pour ça qqu’il était dans le dernier Men in Black. Ce véritable raté cinématographique, lui a permis de voir deux acteurs du MCU : Chris Hemsworth et Tessa Thompson. De quoi lui permettre d’apparaître dans le prochain Thor ? Affaire à suivre, mais on en rêve déjà.

Et vous ? Quel est l’acteur qui a vos suffrages ? Un de ceux qui serait actuellement à l’étude chez Marvel ou bien vous voyez quelqu’un d’autre pour incarner le tout-puissant Galactus à l’écran ?