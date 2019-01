La fusion X-Men – Marvel est-elle vraiment une bonne idée ?

Deux acteurs réunis à l’écran

La fusion Marvel – X Men ? Avant même que cela ne soit effectif, deux acteurs emblématiques viennent de cohabiter à l’écran. D’un côté, James McAvoy (Professeur X dans X-Men) et Samuel L. Jackson (Nick Fury chez Marvel). Ils sont ensemble pour le film Glass de Night Shyamalan. Si dans leur tournée de promotion, ils parlent surtout de ce projet, impossible de ne pas parler du rapprochement entre les deux univers de super-héros.

Disney a en effet racheté Fox, même si cela sera seulement effectif au mois de mars. Depuis, beaucoup rêvent (ou craignent) de voir les deux univers assemblés en un seul. Si l’avenir est plutôt écrit chez Marvel, pour les X-Men en revanche, c’est plus compliqué. On ne sait pas ce qui est prévus après les deux prochains films qui vont sortir en 2019 : X-Men Dark Mutant et Les Nouveaux Mutants.

Une fusion qui nourrit des doutes

Mais, malgré cette pression sur les X-Men (et les autres), James McAvoy qui incarne le télépathe le plus célèbre de l’histoire du cinéma n’est pas vraiment emballé par l’idée.

Je ne sais pas si les X-Men pourront se fondre dans l’univers Marvel, je n’en suis pas sûr. Peut-être le pourront-ils ? Mais je pense que ce qui est différent avec les Avengers, c’est qu’ils sont seulement une poignée de super-héros dans le monde. Il y en a pas mal, certes, mais ils sont plus comme une équipe de foot que l’on met en lumière, vous voyez ce que je veux dire ? Alors que dans le monde des X-Men, il y en a potentiellement des centaines de milliers, voire des millions et cela a des répercussions sociales différentes.

Par ailleurs, les Avengers sont (plus ou moins) vus comme des héros alors que les X-Men sont plutôt les parias qui se cachent. Reste à voir comment sera vraiment géré ce dossier…

